Почта России сообщила о внедрении системы информирования сотрудников банка о том, как зовут человека, который сейчас пользуется в отделении банкоматом. Сотрудники могут узнать, какой кредит или другой продукт предварительно одобрен для этого клиента в банке, и предложить ему, обратившись по имени. Система уже работает в 4,5 тысячах точек обслуживания Почта Банка в России.

Когда мы начали тестировать эту технологию в отделениях, мы увидели, какой вау-эффект она оказывает как на клиентов, так и на наших сотрудников. Клиенты были поражены, что к ним обращаются по имени-отчеству, знают их «в лицо» и предугадывают их потребности. А сотрудники получают все «карты в руки» для того, чтобы завести разговор с клиентом, предложить подробную консультацию и прямо на месте оформить заявку на продукт — кредит, кредитную карту, перевод пенсии и пр.

Инновационная технология работает следующим образом. Информация о том, что клиент совершает в банкомате операцию, попадает в CRM. Система мгновенно идентифицирует клиента, его местонахождение и проверяет наличие у него персонального предодобренного предложения по какому-либо продукту. Затем в режиме реального времени сотруднику именно того отделения, где в данный момент у банкомата находится клиент, направляется уведомление об этом с указанием данных клиента и параметров одобренного ему предложения. Одновременно с этим и клиент получает push или смс-уведомление о наличии у него персонального предложения и возможности обратиться к сотруднику банка за консультацией.

Почта Банком пополам владеют Почта России и ВТБ, всего у банка в России 19 тыс точек обслуживания.