Новым руководителем компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, станет экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. Сэм Альтман не вернется на этот пост, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, совет директоров компании проигнорировал призывы инвесторов, которые хотели восстановления Альтмана в должности, и предложил должность руководителя OpenAI Эммету Ширу. Ранее портал The Information со ссылкой на участника совета директоров OpenAI Илью Суцкевера сообщил, что основатель компании Альтман по результатам переговоров с руководящим органом компании, которые проходили на выходных, принял решение не возвращаться на пост генерального директора.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста. Сообщалось, что ряд акционеров обсуждали возможность вернуть Альтмана. Крупнейший инвестор, Microsoft, чья доля превышает $10 млрд, обсуждал возможные варианты выхода из сложившейся ситуации с Thrive Capital и Tiger Global Management и другими инвесторами. Среди рассматриваемых сценариев была замена состава совета директоров, который накануне и принял решение об увольнении Альтмана.