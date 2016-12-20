Статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал в интервью РБК, что антимонопольщики стали меньше нуждаться в документальных уликах против нарушителей:

В IT-продуктах теряется структура цены. Другие законы спроса, заменяемости. Поэтому у нас много новых и интересных дел. Все больше в доказывании применяются экономические методы и математические модели. Мы математически доказываем, что если предположить отсутствие картеля, тогда стратегия участника торгов была заведомо ему невыгодна.

Цариковский иронизирует, что ранее ему попадались улики совсем другого типа: «Мы, нижеподписавшиеся, договорились поделить рынок так и грабить народ этими методами», […] «я раньше думал, что таких бумаг не существует, но несколько раз в жизни изумленно находил».

По словам Цариковского резко возросшее число «высокотехнологичных» дел у ФАС связано, в частности, с:

переносом в Россию плохих способов работы , уже запрещённых в мире;

уже запрещённых в мире; повышенным спросом и возможностью заработков не самыми честными способами;

сдвигом интереса общества к «высокотехнологичным» темам.

Цариковский объяснил, что зачастую источники информации ФАС «имеют свой интерес», но аморально грабить, а не «сдавать» преступников. Часто помощниками ФАС выступают уволенные: «Я бы посоветовал корпорациям не обижать своих сотрудников. Не только у нас, во всем мире основные заявители — это бывшие сотрудники, с которыми поступили несправедливо», — говорит заместитель руководителя ФАС.

ФАС завершил или разбирает дела против: Google (по жалобе «Яндекса»), Apple, Samsung, Lenovo, HP, Microsoft (по жалобе «Лаборатории Касперского»), LG, Asus, Sony, Alcatel. Число «высокотехнологичных» дел в 2016 году выросло в разы, относительно предыдущего года, где главным было разбирательство против Google Android. Цариковский считает, что ФАС справился с делом поисковика, хотя даже спустя год американское и ирландское юрлица Google (российское ООО не преследовали, оно не имеет отношения к ситуации) не выполнили предписание антимонопольного ведомства.

Мы замахивались на Google с большим трудом. Не из-за того, что мы кого-то боимся. Скорее, боялись сесть в лужу. Все-таки это огромная корпорация с большим штатом юристов с зарплатой, превосходящей заработок юристов всех исполнительных органов Российской Федерации вместе взятых. Но мы успешно провели это антимонопольное дело, оно стало знаковым: Евросоюз и другие страны взяли за основу наше решение в аналогичных делах. Это очень приятно и почетно, мы вошли в best practices. Психологически это заставило нас поверить в собственные силы, понять, что мы вполне можем справиться с такими крупными международными корпорациями.

Расследование Еврокомиссии напоминает российское дело не буквально, например у двух дел разные риски. Российский ФАС назначил штраф (выплачен он не был) для Google за удаление «Яндекса» с Android в 6,76 млн долларов. Европейский же антимонопольный регулятор хочет получить с Google треть прибыли от «бесплатного» Android — $7,4 млрд (разница с российским штрафом более чем в 1000 раз).