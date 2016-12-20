Nintendo подешевела на $3,5 млрд. после запуска Super Mario Run на iOS


Акции Nintendo дешевеют после релиза игры Super Mario Run для мобильных устройств Apple. С 15 по 19 декабря стоимость ценных бумаг японской компании упала на токийской бирже примерно на 14,5% — до 24 540 иен ($208) за акцию, а капитализация Nintendo за этот период снизилась на $3,5 млрд., сообщил RNS.

«Марио» очень активно скачивали в AppStore более чем ста стран мира, но значительная доля игроков запускает игру не дольше, чем на 10 минут и не спешит купить её полную версию.

Биржи узнали о предстоящем запуске Super Mario на iPhone 8 сентября 2016 года. Производителю телефона анонс тогда не помог, и котировки бумаг Apple снизились на 2%. Вместе с тем, бумаги самой игровой компании Nintendo подорожали в сентябре почти на 30% (в США). По сентябрьскому плану, вслед за «Марио» для iOS, должна выйти версия игры под Android. Ранее Nintendo не выпускала игр для двух главных мобильных платформ.

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