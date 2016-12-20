Бывший генеральный директор Яндекс.Маркет Павел Алёшин вошёл в состав совета директоров «220 Вольт», пишет RNS со ссылкой на компанию. Представитель «220 Вольт» пояснил «Роем!», что Алёшин не получил акций компании. При этом он будет участвовать в операционном управлении, официальная его должность — «независимый директор».

Он займётся созданием стратегии развития e-commerce направления и консультированием команды. Одна из задач Алёшина — построить омниканальную модель, то есть объединить интернет-магазин, собственные розничные и франчайзинговые точек.

Кроме прикладных вещей, ГК «220 Вольт» крайне нужна стратегия развития, как и любому большому интернет-магазину в России. Нам необходимо понять, кто мы и для чего мы нужны нашим клиентам в новой российской реальности. У «220 Вольт» сейчас есть много путей развития. Выбором правильного и созданием стратегии займется Павел Алёшин, — управляющий партнёр"220 вольт" Алексей Фёдоров.

Алёшин сообщил, что покидает Я.Маркет в середине ноября. Тогда он не объявил новое место работы. В тот же день директор магазина «220 Вольт» Леонид Довладбегян ушёл из компании в свой проект. Возможно, Алёшин пришёл в «220 Вольт» взять часть управленческих функций на себя вместо Довладбегяна.