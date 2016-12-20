Сервис для размещения, поиска и аренды частного жилья Airbnb разрабатывает приложение для бронирования авиаперелётов для конкуренции с сервисами по заказу авиабилетов Priceline Group и Expedia. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В настоящее время сервис находится на ранней стадии разработки, поэтому пока что компания только рассматривает варианты выхода на рынок. Airbnb может приобрести онлайн-турагентство или использовать базу данных своих партнеров Sabre или Amadeus.

Компания будет расширять спектр услуг до того, как разместит собственные акции, что намечается в ближайшие 18 месяцев, говорят источники. Представитель Airbnb Ник Папас отказался рассказывать о своих планах, однако отметил, что компания в ближайшем будущем не собирается выходить на рынок.

Компания надеется искать новые источники дохода. В прошлом месяце Airbnb запустила сервис Trips, с помощью которого туристы могут нанимать гидов и искать другие туристические услуги. Сейчас стартап оценивается инвесторами в $30 млрд. Известно, что руководство планирует превратить сайт в удобный сервис, где путешественники смогут целиком спланировать путешествие, а не только найти место для проживания.