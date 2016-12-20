Alibaba Group подала в суд на сайт Shatui.com, торгующий фейковыми отзывами, сообщил Bloomberg. Сумма иска составляет $310 000. Продавцы на торговой площадке ранжируются в зависимости от числа поставок с положительным рейтингом, поэтому многие из них просят друзей и знакомых делать фейковые заказы и выставлять высокие оценки продавцу. Эти действия получили название brushing.

Shatui.com поставил создание фейковых отзывов на поток, предлагая их продавцам как услугу и создав целый штат профессиональных фейковых покупателей. Китайские почтовые операторы сообщают, что ежедневно пересылают сотни посылок, в которых нет ничего кроме пенопласта, или туалетной бумаги. Brushing получил широкое распространение на принадлежащих Alibaba Group площадках Tmall и Taobao, по некоторым данным число таких покупок достигает четверти оборота этих сайтов. Причем по словам источников Financial Times, руководство Alibaba Group было в принципе в курсе проблемы, но закрывало на нее глаза, так как подобная практика позволяла добиться резкого роста оборотов и улучшения отчетности компании.

Как утверждает Рей Жао, аналитик Guotai Junan Securities, Alibaba Group старалась не слишком активно обращать внимание на проблему перед IPO (прошло осенью 2014 года), но сейчас для холдинга важнее повысить доверие покупателей и оздоровить экосистему электронной коммерции, так как мошенничества с отзывами начали приобретать угрожающие масштабы. Российские товарные агрегаторы также сталкиваются с проблемой фейковых отзывов. Яндекс.Маркет отсеивает примерно половину оставляемых отзывов.