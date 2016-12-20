Потери Uber в третьем квартале 2016 года превысили $800 млн, сообщило издание The Information со ссылкой на информированные источники. Показатель роста убытков год к году составил 25% против 34% во втором квартале текущего года. Чистая выручка (представляет собой валовую выручку, за вычетом НДС, скидок, стоимости возвращенных покупателями товаров и т. д. ) составила $1,7 млрд, рост этого показателя год к году составил 240%. Валовая выручка за отчетный период составила $5,4 млрд.

Аналитики предсказывали сокращение темпов роста убытков Uber после продажи китайского подразделения. В начале августа 2016 года копания продала китайский бизнес е одному из основных конкурентов компании Didi Chuxing в обмен на долю в 17,5% в объединённой компании и $1 млрд инвестиций. Убыток Uber в первом полугодии 2016 года составил $1,27 млрд, а за год в целом убытки компании составят около $3 млрд, прогнозируют эксперты.

Опрошенные Finantial Times эксперты говорят, что на показатели компании по-прежнему оказывают давление ряд негативных факторов, в том числе ценовые войны с Lyft в США и высокие затраты на новые инициативы, в том числе на развитие подразделения беспилотных автомобилей и сервис доставки еды UberEats, который в следующем году может принести компании около $100 млн убытков. Несмотря на постоянно возрастающий уровень конкуренции на рынке сервисов по вызову такси, Uber продолжает наращивать долю рынка выраженную в количестве поездок. Основными точками роста для компании сейчас являются Мексика, Сингапур и Индия.