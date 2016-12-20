Рекомендательная система Relap.io начала рассылать клиентам своего конкурента системы Plista письма с описанием ее недостатков. Об этом рассказал в своем Facebook генеральный директор Relevant Media Андрей Кузеев. Plista принадлежит агентству GroupM (российское подразделение британской WPP) и поэтому от работы с клиентами, установившими систему, отказываются работать конкурирующие агентства: BBDO Group, Dentsu, OMD, VivaKi и АДВ, говорится в письме. Генеральный директор Relap.io Сергей Шалаев сказал vc.ru, что партнёры компании несколько раз жаловались на шантаж и давление со стороны GroupM, которая якобы грозила не платить клиентам, не установившим Plista, поэтому Relap.io решила предпринять ответные меры.

Комментарий «Роем!»: Это известная технология. Например, российский Oracle в этом году рассылал письма с критикой PostgreSQL. Письмо есть у нас на сервере, почитайте.