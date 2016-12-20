Рекомендательная система Relap.io начала рассылать клиентам своего конкурента системы Plista письма с описанием ее недостатков. Об этом рассказал в своем Facebook генеральный директор Relevant Media Андрей Кузеев. Plista принадлежит агентству GroupM (российское подразделение британской WPP) и поэтому от работы с клиентами, установившими систему, отказываются работать конкурирующие агентства: BBDO Group, Dentsu, OMD, VivaKi и АДВ, говорится в письме. Генеральный директор Relap.io Сергей Шалаев сказал vc.ru, что партнёры компании несколько раз жаловались на шантаж и давление со стороны GroupM, которая якобы грозила не платить клиентам, не установившим Plista, поэтому Relap.io решила предпринять ответные меры.
Комментарий «Роем!»: Это известная технология. Например, российский Oracle в этом году рассылал письма с критикой PostgreSQL. Письмо есть у нас на сервере, почитайте.
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Письмо Oracle удивило неграмотностью. Хотя, я сам часто делаю ошибки.
Оно настоящее, инфа 100%.
В пятницу вечером каким-то образом оказался на surfingbird.ru (проект relap). На главной кликнул на анонс (вот эта новость: http://surfingbird.ru/surf/uspet-do-novogo-goda-podvesti-itogi-privesti-sebya-zrQeC7b4b), затем внутри нажал на ссылку «читать дальше» — и вместо полного текста в неожиданно открывшемся новом окне получил промо-сайт платежной системы Mastercard. Я даже пару раз проверил, не глюк ли это и даже решил записать видео, чтобы пристыдить, но температурил в этот вечер и забил. Сейчас этот «хак» по выполнению KPI уже прикрыли, у меня в качестве доказательства осталась только ссылка (http://bit.ly/2h7TwRh), но я бы все равно не рекомендовал работать с relap.io, поскольку, как мне кажется, его делают люди со стрёмными принципами. Мало того, что парсят СМИ без спросу, так еще и обманывают клиентов.
То что это шарашкина контора, я понял еще в августе если не шибаюсь. Когда заказал первую выплату заработанных трех копеек и они мне почти два с половиной месяца высылали деньги, то у них менеджер сменился, то денег нет на яндекс.деньги, то опять менеджер сменился, то совсем нет денег, и обосновывается это!!! внимание!!! тем что у них мол крупные рекламодатели выплачивают им деньги по пост оплате. Афигеть прям новость, все так работают, но выплаты вебмастерам мало кто делает дольше 15 дней с момента заявки. Еще у них коронная фишка, что каждый новый менеджер всегда спрашивает новые реквизиты кошелька для выплат, у них что нет базы их вебмастеров? Я раз пять точно писал им номер кошелька. Ну и финишь, это когда ты заказываешь выплату вроде как всей суммы на счете, а тебе высылают деньги не понятно за какой период :))
Вот и сегодня зашел на роем, увидел эту новость и вспомнил, что они мне должны пять копеек и обещали еще в ноябре скинуть в первых числах декабря, а сегодня уже двадцатое число. Решил им напомнить про оплату, получил ответ из которого следует что они больше на яндекс кошелки выплаты не делают, причем они не делали даже уведомлений о том что нужно сменить способ выплат.
Выслал им ссылку на эту новость и спросил, между прочим, может слить мне всю переписку с ними и со всеми их менеджерами на роем, ну так, чисто для поржать как ребята работают :))
Тут же деньги нашли и выплатили на яндекс.кошелек :))
Вообщем «люкс» контора, работать не рекомендую :))
Привет, меня зовут Даша, я руководитель Surfingbird.
При нажатии на «Читать дальше» должно открываться только продолжение статьи. Скорее всего, у вас произошла какая-то ошибка.
У нас раньше не было жалоб на такую проблему. Если вы заходили залогиненным, скиньте, пожалуйста, свой логин на Surfingbird на support@surfingbird.com, мы проверим, что могло пойти не так.
Дарья,
я проверил в двух браузерах, с двух ip-адресов и еще с ноутбука жены чтобы убедиться, что проблема не только у меня. Не думаю что это был баг
О, блин, спасибо что напомнили. Я тоже там в очереди на выплату стою. Прям как за бесплатной квартирой в СССР (привет Ашманову) :)
Два абзаца подряд из текста их собственного PRа на Хабре…
1. Мы запустили рекомендательный B2B-сервис Relap.io полтора года назад. Он облегчает жизнь редакции и читателям СМИ. В будние дни Relap.io обслуживает 15 млн уников…
2. Сейчас сервисом пользуются РИА Новости, AdMe, COUB, TJournal, Лайфхакер и другие медиа. Виджеты Relap.io установлены на более чем 1000 сайтов. 50 из них — миллионники (1 млн и более уникальных посетителей в сутки).
ЗавИдный уровень attention to detail :)