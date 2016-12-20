Сервис рекламы в мессенджерах Combot получил от ФРИИ 10,25 млн рублей на выход за рубеж


Фонд развития интернет-инициатив вложит 10,25 млн рублей в платформу Combot для аналитики групповых чатов и каналов в мессенджерах. Летом команда Combot приняла участие в 9 Акселераторе ФРИИ и получила предпосевные инвестиции в размере 2,1 млн. рублей за 7% компании. Сейчас инвестиции выделили на усиление команды разработчиков и масштабирование биржи на Европу, Бразилию и часть Азии. В ходе раунда доля ФРИИ может дойти до 20%, сказал «Роем!» инвестиционный менеджер ФРИИ Илья Королёв.

Суммарный охват аудитории Combot составляет 1,5 млн человек, причем только 300 000 из них — русскоязычные. Сейчас Combot работает с 550 каналами в Telegram и анализирует публичные каналы и чаты в ICQ и Viber. Биржа рекламы пока запущена только в Telegram, планируется запуск в Viber. Протестировать демо-версию сервиса можно на сайте Combot, если добавить свой телеграм-чат в список.

Выручку компания получает за счет продажи сервиса на базе бота с максимально подробными данными о динамике чата, аудиторными данными и модулями для управления чатом и за счет продажи сервиса по автоматизированному размещению таргетированной нативной рекламы. В ноябре команда из четырёх человек заработала около 300 тысяч, рассказал «Роем!» основатель сервиса Фёдор Скуратов.

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Федор Скуратов Combot

    Речь не только о публичных чатах, конечно.
    Суть в том, что чаты — самая быстрая площадка для формирования сообщества. Что-то вроде акселератора для комьюнити.

    Полноценное ядро формируется не за 0,5−1 год, как в случае с форумами/группами, а за 1 месяц в среднем.

    Я просто напомню олдфагам, что из IRC (чаты) выросло (или даже до сих пор существует) бесчисленное количество наиболее крепких сообществ с самыми тесными и практичными связями.

  • Контекст комментария

    Федор Скуратов Combot

    Да, верно, чаты, где ядро собрано в (или вокруг) офлайне (родительские чаты) или до самого чата — большой сегмент, по нашим наблюдениям — около четверти всех чатов >5 человек. Учиться определять это автоматически — одна из задач нашего R&D, грубо говоря.

    Сегмент собирающихся «с нуля» все же кратно выше — почти всегда это чаты вокруг проекта — ну, как если бы запустили чат Роем.ру. Но проектом может быть почти что угодно, от игры или сайта до группы на онлайн-курсе.

    Чат кратно ускоряет формирование связей, наша задача — помочь такие сообщества формировать максимально быстро и эффективно, потому что как любое сообщество, сообщество в чате имеет массу нюансов в управлении, разрешении конфликтов и так далее.

    Я 10 лет занимаюст комьюнити-менеджментом и вижу, как развиваются комьюнити-платформы вокруг форумов и соцсетей, в мессенджеры же еще никто с этим толком не совался. Мы пытаемся стать одними из первых.

Добавить 11 комментариев

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    Василий Силин

    А в чем кайф публичных групповых чатов в сравнении с web сайтами, форумами и прочими традиционными платформами? Удобнее на смартфонах? Как фильтровать непрерывный поток ненужной информации?

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    Valeratal No

    Чтобы фильтровать, надо быть в тематических чатах
    Кайф (зачеркнуто) преимущество в оперативности. (в случае вотсапа, еще и почти 100% охват)

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    Федор Скуратов > Василий Силин контекст

    Речь не только о публичных чатах, конечно.
    Суть в том, что чаты — самая быстрая площадка для формирования сообщества. Что-то вроде акселератора для комьюнити.

    Полноценное ядро формируется не за 0,5−1 год, как в случае с форумами/группами, а за 1 месяц в среднем.

    Я просто напомню олдфагам, что из IRC (чаты) выросло (или даже до сих пор существует) бесчисленное количество наиболее крепких сообществ с самыми тесными и практичными связями.

  • Ответить
    Valeratal No

    >В оперативности получения смешной картинки
    У меня, например, коллективные чаты это
    1. Скайп-чат друпалеров
    2. вотсаповский чат родителей

    Смешные или несмешные картинки- тут уж вопрос сугубо индивидуальный. Желаете оперативных смешных картинок — вступайте в соответствующие чаты

    p. s. В моих примерах, комьюнити было сформировано «до» заведения чатов

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    Федор Скуратов > Valeratal No контекст

    Да, верно, чаты, где ядро собрано в (или вокруг) офлайне (родительские чаты) или до самого чата — большой сегмент, по нашим наблюдениям — около четверти всех чатов >5 человек. Учиться определять это автоматически — одна из задач нашего R&D, грубо говоря.

    Сегмент собирающихся «с нуля» все же кратно выше — почти всегда это чаты вокруг проекта — ну, как если бы запустили чат Роем.ру. Но проектом может быть почти что угодно, от игры или сайта до группы на онлайн-курсе.

    Чат кратно ускоряет формирование связей, наша задача — помочь такие сообщества формировать максимально быстро и эффективно, потому что как любое сообщество, сообщество в чате имеет массу нюансов в управлении, разрешении конфликтов и так далее.

    Я 10 лет занимаюст комьюнити-менеджментом и вижу, как развиваются комьюнити-платформы вокруг форумов и соцсетей, в мессенджеры же еще никто с этим толком не совался. Мы пытаемся стать одними из первых.

  • Ответить
    Василий Силин > Valeratal No контекст

    >1. Скайп-чат друпалеров
    2. вотсаповский чат родителей

    Я с родителями тоже общаюсь через whatsapp, только сомневаюсь, что наше «комьюнити» привлечет толпы рекламодателей.

    >Чтобы фильтровать, надо быть в тематических чатах

    Ну вот, к примеру, комьюнити roem.ru Сколько нужно тематических чатов для него, один? Как тогда избежать бредней Ашманова? Отдельный чат на каждую новость?

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    Valeratal No

    >Сколько нужно тематических чатов для него, один?
    — наверно да. Впрочем я не уверен что у роема есть комьюинити. Впрочем это лучше ответит редакция

    >Как тогда избежать бредней Ашманова?
    — также как и здесь. Достаточно одного модератора

    >Я с родителями тоже общаюсь через whatsapp
    В моем случае это не мои родители, а родители детей ходящих в один класс. Привлечет ли это рекламодателей? почему нет. чем хуже вездесущего адсенса

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    Valeratal No

    >Родители просто организуют новый чат и избавятся от модератора-организатора, который на них заработать решил.

    если завтра в мессенджерах появится реклама, то уходить будет некуда. В скайпе, например, на декстопе есть реклама. Много кто из-за этого ушел?

    Да модеры не рекламой занимаются, а чисткой от Ашманова :)

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    Федор Скуратов Combot

    Пояснение:
    В чатах мы рекламу не даем! :) В каналы — да.

    Чаты, каналы и боты — три разные сущности.
    Канал — это медийная площадка, без комментов, аналог паблика в соцсети (но без комментов)
    Чат — это чат
    Бот — это… бот .)

    В чатах рекламу некоторые пробуют давать, если это очень релевантно и в виде спецпроекта (как сделал СЕО-чат в Телеграме, когда за участие в нем скидку дают на сервисе для сеошников). Но в целом это совсем про кастомные решения.

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