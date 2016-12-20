Фонд развития интернет-инициатив вложит 10,25 млн рублей в платформу Combot для аналитики групповых чатов и каналов в мессенджерах. Летом команда Combot приняла участие в 9 Акселераторе ФРИИ и получила предпосевные инвестиции в размере 2,1 млн. рублей за 7% компании. Сейчас инвестиции выделили на усиление команды разработчиков и масштабирование биржи на Европу, Бразилию и часть Азии. В ходе раунда доля ФРИИ может дойти до 20%, сказал «Роем!» инвестиционный менеджер ФРИИ Илья Королёв.

Суммарный охват аудитории Combot составляет 1,5 млн человек, причем только 300 000 из них — русскоязычные. Сейчас Combot работает с 550 каналами в Telegram и анализирует публичные каналы и чаты в ICQ и Viber. Биржа рекламы пока запущена только в Telegram, планируется запуск в Viber. Протестировать демо-версию сервиса можно на сайте Combot, если добавить свой телеграм-чат в список.

Выручку компания получает за счет продажи сервиса на базе бота с максимально подробными данными о динамике чата, аудиторными данными и модулями для управления чатом и за счет продажи сервиса по автоматизированному размещению таргетированной нативной рекламы. В ноябре команда из четырёх человек заработала около 300 тысяч, рассказал «Роем!» основатель сервиса Фёдор Скуратов.