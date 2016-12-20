Фонд развития интернет-инициатив вложит 10,25 млн рублей в платформу Combot для аналитики групповых чатов и каналов в мессенджерах. Летом команда Combot приняла участие в 9 Акселераторе ФРИИ и получила предпосевные инвестиции в размере 2,1 млн. рублей за 7% компании. Сейчас инвестиции выделили на усиление команды разработчиков и масштабирование биржи на Европу, Бразилию и часть Азии. В ходе раунда доля ФРИИ может дойти до 20%, сказал «Роем!» инвестиционный менеджер ФРИИ Илья Королёв.
Суммарный охват аудитории Combot составляет 1,5 млн человек, причем только 300 000 из них — русскоязычные. Сейчас Combot работает с 550 каналами в Telegram и анализирует публичные каналы и чаты в ICQ и Viber. Биржа рекламы пока запущена только в Telegram, планируется запуск в Viber. Протестировать демо-версию сервиса можно на сайте Combot, если добавить свой телеграм-чат в список.
Выручку компания получает за счет продажи сервиса на базе бота с максимально подробными данными о динамике чата, аудиторными данными и модулями для управления чатом и за счет продажи сервиса по автоматизированному размещению таргетированной нативной рекламы. В ноябре команда из четырёх человек заработала около 300 тысяч, рассказал «Роем!» основатель сервиса Фёдор Скуратов.
Федор Скуратов Combot
Речь не только о публичных чатах, конечно.
Суть в том, что чаты — самая быстрая площадка для формирования сообщества. Что-то вроде акселератора для комьюнити.
Полноценное ядро формируется не за 0,5−1 год, как в случае с форумами/группами, а за 1 месяц в среднем.
Я просто напомню олдфагам, что из IRC (чаты) выросло (или даже до сих пор существует) бесчисленное количество наиболее крепких сообществ с самыми тесными и практичными связями.
Федор Скуратов Combot
Да, верно, чаты, где ядро собрано в (или вокруг) офлайне (родительские чаты) или до самого чата — большой сегмент, по нашим наблюдениям — около четверти всех чатов >5 человек. Учиться определять это автоматически — одна из задач нашего R&D, грубо говоря.
Сегмент собирающихся «с нуля» все же кратно выше — почти всегда это чаты вокруг проекта — ну, как если бы запустили чат Роем.ру. Но проектом может быть почти что угодно, от игры или сайта до группы на онлайн-курсе.
Чат кратно ускоряет формирование связей, наша задача — помочь такие сообщества формировать максимально быстро и эффективно, потому что как любое сообщество, сообщество в чате имеет массу нюансов в управлении, разрешении конфликтов и так далее.
Я 10 лет занимаюст комьюнити-менеджментом и вижу, как развиваются комьюнити-платформы вокруг форумов и соцсетей, в мессенджеры же еще никто с этим толком не совался. Мы пытаемся стать одними из первых.