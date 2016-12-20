По данным исследования инвестбанка Scenic Advisement, объем торгов на вторичном рынке акций в США достиг в 2016 году $35 млрд, увеличившись более чем втрое с 2011 года, пишет издание VentureBeat. Многие высоко оцененные частные компании — такие, как Airbnb, Lyft, Uber и другие, — не спешат выходить на IPO из-за ряда рисков, в том числе, возможной потери акционерного контроля, роста зависимости компании от конъюнктуры финансовых рынков и других факторов. Кроме того, практика показывает, что акции могут использоваться так же эффективно, как наличные.

Вместе с тем, есть достаточно широкий круг держателей акций таких компаний, желающих как можно быстрее получить наличные за свой пакет, например менеджмент стартапов, получивший акции в рамках программ мотивации персонала. Еще одним фактором, обеспечивающим рост вторичного рынка акций стали действия самих стартапов, которые в последнее время часто меняют правила опционной программы, разрешая сотрудникам продать часть положенных по опциону акций раньше срока, говорит сооснователь Scenic Advisement Баррет Кон. Традиционно опционы для сотрудников можно было реализовать только через 10 и иногда более лет после их получения, что делало сомнительной их ценность как инструмента удержания персонала в условиях жесткой конкуренции за ключевых менеджеров.

С другой стороны, несмотря на то, что американские регуляторы в последнее время стали более внимательно следить за вторичным рынком акций, он остается более высокорисковым, чем площадки вроде NASDAQ и NYSE. К примеру, недавно новосибирский стартап Neuromama, который его создатели называют «первым в мире поисковиком с искусственным интеллектом» за счет манипуляций со вторичным рынком раздул свою капитализацию до $35 млрд, после чего торги по его акциям были остановлены Комиссией по ценным бумагам и биржам США.