Amazon Web Services разослал российским пользователям письмо (есть в распоряжении «Роем!»), в котором сообщил, что с 1 января 2017 года в стоимость покупок будет включен 18% НДС — это касается только физлиц. Для юрлиц существует отдельный порядок начисления налога, им предлагается отправить в Amazon письмо, подтверждающее свой статус, в противном случае, с них тоже будет взиматься та же сумма, что и с физлиц. Ранее аналогичное письмо разослала компания Google.

С 1 января 2017 года вступает в силу новый порядок обложения НДС услуг в электронной форме, в соответствии с которым у компаний Amazon Web Services и AWS Marketplace возникнет обязанность по начислению НДС по ставке 18% в отношении услуг, оказываемых российским клиентам, не зарегистрированным в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В июне 2016 года депутаты госдумы приняли в третьем чтении закон, известный как «налог на Google». Речь идет о налогообложении иностранных компаний, которые торгуют через Интернет электронным контентом на территории России. В частности закон касается электронных книг, изображений, музыки, предоставления доступа к ним, реализации компьютерных программ, баз данных и их обновлений.