Глава Минэкологии Татарстана Фарид Абдулганиев отчитался о эффективности отечественной навигационной системы ГЛОНАСС, сообщил РБК:

Мы подключили наших недропользователей к системе ГЛОНАСС. Практика понравилась далеко не всем представителям бизнеса. Ведь, по итогам года, с помощью внедренной навигационной системы было приостановлено действие каждой 10 лицензии.

Кроме ГЛОНАСС министерство применяет катера-беспилотники и высокотехнологичное геодезическое оборудование, идёт оснащение инспекторов планшетами и термопринтерами, предназначенными для вынесения решений оперативно, иногда без присутствия нарушителя. Растёт объём собранных штрафов и взысканий, их собрано в 3,5 раза больше чем годом ранее.

С 2012 года государственную политику коммерциализации ГЛОНАСС, в интересах развития навигационных продуктов, по распоряжению Правительства, вырабатывает некоммерческое партнёрство «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» — федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности. Среди участников партнёрства «Яндекс», «Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом», «МТС».