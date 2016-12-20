Соня Соколова закрыла «Звуки.ру», музыкальному сайту было 20 лет.

С 1 января я закрываю компанию Звуки.ру. Это не конец истории. Будет еще новогодний выпуск и мобильная версия, расставаться никто не хочет, планы обсуждаются. Главное, что есть у портала, — это команда. Мы решили попрощаться, рассказав свои истории. Познакомьтесь с теми, кто издавал Звуки вместе со мной все эти годы — и скажите им спасибо.

Глава издания объяснила:

Звуки были доходным предприятием весьма короткую часть своей 20-летней жизни, но даже я не возьмусь их в этом упрекнуть; меня вся эта филантропия не особо тяготила. Мне просто хотелось, чтобы была в мире такая штука, которая работает вопреки всему. Кайф в том, что с самого начала здесь собрались люди, которые восхищают и вдохновляют. […] Я могла бы продолжать финансирование портала довольно долго. Но рынок давно перестал верить в журналистику и медийную рекламу, а я больше не могу верить старым схемам и партнёрам — поэтому сейчас Звукам предстоит либо умереть, либо кардинально измениться.

Я ещё не знаю, что из этого получится, и никто не знает. Но с 1 января Дорогая Редакция портала Звуки.Ру официально прекращает работу, а компания будет заморожена. Все публикации будут вестись в режиме блогов. Параллельно мы начнем обсуждение возможной перезагрузки проекта, а тем временем обновим мобильную версию портала и оптимизируем дизайн.