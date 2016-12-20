Соня Соколова закрыла «Звуки.ру», музыкальному сайту было 20 лет.
С 1 января я закрываю компанию Звуки.ру. Это не конец истории. Будет еще новогодний выпуск и мобильная версия, расставаться никто не хочет, планы обсуждаются. Главное, что есть у портала, — это команда. Мы решили попрощаться, рассказав свои истории. Познакомьтесь с теми, кто издавал Звуки вместе со мной все эти годы — и скажите им спасибо.
Глава издания объяснила:
Звуки были доходным предприятием весьма короткую часть своей 20-летней жизни, но даже я не возьмусь их в этом упрекнуть; меня вся эта филантропия не особо тяготила. Мне просто хотелось, чтобы была в мире такая штука, которая работает вопреки всему. Кайф в том, что с самого начала здесь собрались люди, которые восхищают и вдохновляют. […] Я могла бы продолжать финансирование портала довольно долго. Но рынок давно перестал верить в журналистику и медийную рекламу, а я больше не могу верить старым схемам и партнёрам — поэтому сейчас Звукам предстоит либо умереть, либо кардинально измениться.
Я ещё не знаю, что из этого получится, и никто не знает. Но с 1 января Дорогая Редакция портала Звуки.Ру официально прекращает работу, а компания будет заморожена. Все публикации будут вестись в режиме блогов. Параллельно мы начнем обсуждение возможной перезагрузки проекта, а тем временем обновим мобильную версию портала и оптимизируем дизайн.
Из архива, совместная публикация «Роем!» и «Звуков» о цифровой музыке и эпохе.
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Итак, главное, что теперь есть у портала сейчас, это домен.
Его надо было закрыть лет 5−7 назад еще. Абсолютно бестолковая штука. И очередной УЖК, который так и научился зарабатывать хотя бы на пропитание, когда кончились жирные годы
«Но рынок давно перестал верить в журналистику и медийную рекламу…". ОМГ. Когда какая-то вообще журналистика была у Звуков?
Кстати, комментарии Корбен Далласа может легко заменить простенький бот. Или уже заменил?
Это и правда нормальный способ редакции общаться с пользователями, которые хотят прокомментировать заметки? Вместо какого-то диалога и аргументации: да ты бот?
Если владельцы ресурса не примут какие-то меры, то желаю этой редакции последовать за Звуками и прочими УЖК.
Да это мысли вслух просто, а не диалог. Что тут аргументировать-то? Что вас бот может заменить?
А за нас не переживайте, и владельцы ресурса меры к редакции обычно не принимают у нас, так что всё хорошо.
Не могу не заметить, что «Соня Соколова закрыла звуки.ру» очень афористичная фраза. Может употребляться, когда кто-то обижается и трет каменты. Почти как «что за бильжо ты несешь».
У Cони Соколовой день рожденья,
Ей сегодня тридцать лет.
Я несу в подарок поздравленья
И красивый розовый букет.
Помнишь день рожденья
В пятом классе,
И тебе двенадцать лет.
Вот тогда, на зависть всем ребятам,
Я принёс свой розовый букет.
Розовые розы
Соне Соколовой,
Соне Соколовой,
Однокласснице моей.
Розовые розы
Я несу ей снова,
В память наших школьных,
В память наших школьных дней.
Вы реально настолько катастрофически глупы, молодой человек? То есть вы не видите в своих действия никакой проблемы? Тогда это, увы, не объяснить. Продолжайте в том же духе.
Увы и ах, ага.
Ты же можешь. Сделай маневр «Соня Соколова закрыла звуки.ру» и всё.