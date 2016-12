Представитель компании Google заявил, что компания «глубоко задумалась о решении проблемы автоподсказок в поиске» после того, как газета The Guardian выпустила редакционную колонку, в которой обвинила компанию в неполиткорректности. Журналистка издания написала, что подсказки, появляющиеся в поисковой строке Google после того, как пользователь вводит запрос did the hol, предлагают первым вариантом поиска «был ли Холокост на самом деле», а в поисковой выдаче первым идет сайт, на котором излагается точка зрения, что его на самом деле не существовало.

Как пишет BBC, Google поменял результаты выдачи в США, в Британии и других англоязычных странах ситуация пока осталась прежней. Автоподсказки Google, как утверждает сама компания, отражают наиболее популярные запросы в том регионе, где находится пользователь. Например в России после ввода «правда ли, что все женщины…» он предлагает вариант «правда ли, что все женщины ведьмы» и т. д. Нет оснований подозревать, что Google предлагает пользователям неполиткорректные варианты поиска намеренно. По крайней мере, аналогичные подсказки выдает и принадлежащий Microsoft поисковик Bing, к которому у The Guardian вопросов почему-то не возникло и другие поисковые системы.

Google не в первый раз сталкивается с подозрениями в манипуляции с результатами поиска, например в ходе прошедших недавно в США выборов президента компанию неоднократно обвиняли в том, что она, якобы, сознательно убирала из поисковой выдачи негативные новости про Хиллари Клинтон. Официальная позиция Google всегда состояла в том, что компания работает над улучшением результатов поиска и не может нести ответственность за то, что люди пишут и ищут в интернете. Однако на практике, как и в случае с Facebook, которую обвиняют в манипуляциях с новостной лентой, дистанцироваться у Google, похоже, не получится.

Проблема в том, что если Google или какая-то другая похожая компания начнет сама решать, что и как пользователю искать в интернете, это вызовет еще больше вопросов, особенно, когда дело коснется не столь однозначных тем. Facebook придумала способ снять с себя ответственность, предложив пользователям сообщать о фейковых новостях и наняв независимых аудиторов, чтобы рассматривать эти жалобы, хотя такое решение тоже не всех устраивает. Что будет делать Google — пока неясно, но из реакции компании следует, что она поняла, что не может больше дистанцироваться от проблемы.