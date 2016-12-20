Первые пользователи получили доступ к новому социальному функционалу приложения Prisma, сообщил Techcrunch. Блок свежих публикаций («Feed») собирает изображения по принципу географической близости — прежде всего пользователь видит свежие изображения, сделанные и обработанные неподалёку. Однако публикации с растущим числом лайков начинают транслироваться шире. Популярные изображения начинают видеть в соседних районах, вплоть до того момента, когда самые удачные публикации охватывают весь мир (тесты идут в нескольких странах). Встроенная социальность предполагает обязательную регистрацию. У пользователей накапливается популярность, те авторы, чьи старые работы транслировались широко, сразу показывают новые публикации в большем радиусе.

В будущем публичный контент будет доступен и через интерактивную карту, так, например можно будет осматривать изображения сделанные рядом с достопримечательностями.

Смесь геолокационного сервиса и соцсети известна по экспериментальному приложению Яндекс.Район ( работает в московских Хамовниках , на Арбате и Якиманке). В нём , как и в экспериментальной Prisma , усиленную видимость в лентах получают не просто сообщения соседей , а ещё и те из них , что набирают заметное число лайков.

Prisma пообещала запустить элементы социализации в конце ноября 2016 года. В этот момент Facebook отключил приложение от одного из своего API — «Live». Он используется для прямых эфиров в сеть, но по плану соцсети эфиры должны быть либо подконтрольны ей, либо просто другого типа. В середине декабря издание Recode сообщило, что Facebook намерен потратить миллиарды долларов на профессиональный контент для «Live».