Проект для онлайн-жалобщиков «Сердитый гражданин» не получил от ФРИИ 44 млн рублей, как сообщалось прессой в 2014 году. На это обратил внимание пользователь «Фейсбука» Степан Данилов. «Гражданин» получил только инвестиции от фонда Runa Capital в 2013 году и с тех пор не привлекал дополнительного финансирования.

Ой чо всплыло. ФРИИ заявили, что потратили 44 миллиона на стартап «Сердитый гражданин», а фаундер говорит, что денег не получал. Кто из сторон врёт, журналисты? Posted by Stepan Danilov on Tuesday, 20 December 2016

Представитель ФРИИ Сергей Скрипников подтвердил, что сделка действительно не состоялась: «Новости о сделке были выпущены до подписания пакета всех корпоративных документов. Впоследствии сделка не была закрыта. ФРИИ не согласовал с основателями окончательно все условия. Сейчас Фонд выпускает информацию о своих сделках по итогам согласования сделок советом по инвестициям, что можно считать подписанием документов с нашей стороны».

Источник, близкий к ФРИИ, рассказал «Роем!» о том, что сделка с компанией Group-IB, работающей в сфере кибербезопасности, также не состоялась. Она была анонсирована в апреле 2015 года. ФРИИ намеревался вложить в проект 210 млн рублей.

Скрипников также подтвердил, что и эта сделка не состоялась. Переговоры с Group-IB не были успешно завершены, так как стороны не согласовали условия сделки, сказал он. С основателем стартапа Ильёй Сачковым на момент публикации связаться не удалось.

Мария Лапук, бывший PR-директор ФРИИ, подчеркнула в разговоре с «Роем!», что при анонсе сделки с «Сердитым гражданином» об инвестициях сообщалось как о планах, а не о фактах. Такая же ситуация была и с Group-IB. [Ознакомиться с обоими релизами можно, скачав их с нашего сервера — 1, 2.] В сообщении фонда было написано, что «фонд предварительно одобрил инвестиционную сделку с Group-IB», хотя большинство СМИ писали об этом в прошедшем времени.