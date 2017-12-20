В магазинах по всей России произошёл сбой в работе фискальных регистраторов «Штрих-М». Одним из первых о проблеме сообщил совладелец одной из крупнейших сетей по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.

Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат, - написал он.

С проблемами столкнулась крупная новосибирская продуктовая сеть «Ярче». В Москве сеть магазинов у дома «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях нескольких магазинов сети. С проблемами столкнулись и автозаправки, передает «Интерфакс». В частности, проблемы возникли на АЗС «Лукойла» и «Роснефти», сообщили корреспонденты агентства в регионах. Сбой нарушил работу касс на некоторых АЗС дочек «Роснефти».

В ФНС подтвердили наличие проблемы и пообещали не наказывать магазины, которым придется печатать чеки "задним числом".

С 01:00 20 декабря 2017 года в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель» произошел массовый технический сбой. <...> В случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. ФНС обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет.

Сама компания признала сбой и извинилась перед клиентами.

Сегодня, 20 декабря, часть фискальных регистраторов производства ГК «ШТРИХ-М» вошли в некорректный режим работы. Причины данной ситуации выясняются. В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В данном случае проблема решается перепрограммированием кассы на новую версию от 20.12.2017., - говорится в заявлении «ШТРИХ-М».

По оценке OFD.Ru, доля фискальных регистраторов, производимых всеми компаниями группы «Штрих-М», составляет порядка 25% всего рынка.