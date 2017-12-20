В магазинах по всей России произошёл сбой в работе фискальных регистраторов «Штрих-М». Одним из первых о проблеме сообщил совладелец одной из крупнейших сетей по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.
Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат, - написал он.
С проблемами столкнулась крупная новосибирская продуктовая сеть «Ярче». В Москве сеть магазинов у дома «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях нескольких магазинов сети. С проблемами столкнулись и автозаправки, передает «Интерфакс». В частности, проблемы возникли на АЗС «Лукойла» и «Роснефти», сообщили корреспонденты агентства в регионах. Сбой нарушил работу касс на некоторых АЗС дочек «Роснефти».
В ФНС подтвердили наличие проблемы и пообещали не наказывать магазины, которым придется печатать чеки "задним числом".
С 01:00 20 декабря 2017 года в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель» произошел массовый технический сбой. <...> В случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. ФНС обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет.
Сама компания признала сбой и извинилась перед клиентами.
Сегодня, 20 декабря, часть фискальных регистраторов производства ГК «ШТРИХ-М» вошли в некорректный режим работы. Причины данной ситуации выясняются. В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В данном случае проблема решается перепрограммированием кассы на новую версию от 20.12.2017., - говорится в заявлении «ШТРИХ-М».
По оценке OFD.Ru, доля фискальных регистраторов, производимых всеми компаниями группы «Штрих-М», составляет порядка 25% всего рынка.
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Весь 54 ФЗ сплошное недоразумение, для прикрытия незаконного обогащения производителей касс и фн.
Если такие случаи бывают и БУДУТ НЕ РАЗ, не проще ли это в законе предусмотреть?
Нет, будем фиговые листики придумывать. Не будем наказывать, блин.
>Весь 54 ФЗ сплошное недоразумение, для прикрытия незаконного обогащения производителей касс и фн.
В рыночной экономике с открытым для иностранцев рынком, чрезвычайно важны равные условия работы российских компаний с иностранными и между собой, без равных условий работы российские компании будут умирать увеличивая безработицу, что мы и наблюдали в 90-х.
С обилием контрабанды (возможность у иностранных производителей не платить налоги в РФ) эти равные условия не возможно обеспечить даже чисто теоретически, после распада СССР оснащенных границ у нас нет (зато фактическая граница самая большая в мире 60 932 км) чтоб можно было этот вопрос решить через таможню.
Онлайн кассы считаю единственный, не насильственный, способ решения вопроса контрабанды (более эффективный был бы через палку разумеется, закрытие рынков и уголовное преследование за любой вид контрабанды, включая покупки на алиэкспрессе) и вообще равных условий работы в части налогообложения.
Проблема онлайн касс только в одном, их нужно было вводить сразу как появился интернет, а не ждать обвала цен на нефть.
Кто же спорить, что вводить. Вопрос как ввели. А ввели как всегда, обогатив конкретные приближенные к налоговой лица.
Я молчу, как ввели ее для екомерса, заставив каждую фирму арендовать (в продаже их нет) две нахрен не нужные железки, вместо того, что бы разрешить напрямую взаимодействовать с ОФД подписывая запросы ЭЦП.
>А ввели как всегда, обогатив конкретные приближенные к налоговой лица.
Ну, а как без этого то?
На кого то всегда надо опираться, не на нас же барыг вечных оппозиционеров, стонущих о бесконечных проверках…
>арендовать (в продаже их нет) две нахрен не нужные железки, вместо того, что бы разрешить напрямую взаимодействовать с ОФД подписывая запросы ЭЦП
С этим согласен, я вот арендую кассу у Атола, но на кой она мне нужна я не понимаю, много проще было бы в ОФД напрямую отправлять.
Но это всего вопрос нескольких тысяч рублей в месяц, может даже и поправят этот вопрос если такие как вы будут активнее за это топить.
Меня больше волнует когда иностранцы будут платить налоги и такие чеки выписывать, а то попахивает идиотизмом, своих натягивать по всей строгости закона (с которым по сути я полностью согласен) а для иностранцев зона дюти фрии размером с РФ и отсутствие законов РФ для них в принципе.