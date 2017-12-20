Обновлённая версия приложения «Едадил» предложила кэшбэк за определённые покупки — деньги возвращаются покупателям на телефон или в кошелёк Яндекс.Денег. Покупатель сканирует приложением QR-код с чека, а после проверки производитель товаров возвращает покупателю обещанную сумму. Основатель проекта Наталия Шагарина и бизнес-директор Георгий Макаров перечислили «Ведомостям» своих первых партнёров, ими стали: «Балтика», «Морозко», Coca-Cola, Efes, Ferrero, Henkel, KraftHeinz, L’Oreal, Mars, Nestle, «Bonduelle Кубань» и другие. Как уточнили в «Морозко» — новый способ продвижения не зависит от торговых сетей. Глава московского офиса «Морозко» Дмитрий Урожаев объяснил, что кэшбэк обходится им дешевле регулярных промоакций в торговых сетях. Однако Георгий Макаров пообещал, что кэшбэк появится и для розничных сетей. Деньги смогут возвращаться покупателям за определённую сумму чека в магазине сети или накопленные траты по нескольким чекам в определённый период.

До настоящего момента «Едадил» публиковал купоны на скидку — например магазинов сети «Перекресток». И с новыми кэшбэками, и со старыми купонами, «Едадил» зарабатывает на комиссии за покупку, объяснил Георгий Макаров. Ещё один способ заработка — баннеры брендов в приложении. Директор по работе с ритейлерами компании Nielsen Дмитрий Швецов успокоил сети и объяснил, что новые инструменты не заменят промоакции в торговых сетях: «покупатель часто принимает решение о покупке спонтанно». Директор по маркетингу торговой сети «Дикси» Ирина Рамазанова согласна: «это, по существу, долгосрочный инструмент. Сетям нужно и то и другое».

Георгий Макаров привёл ещё один довод, почему сети заинтересованы в сотрудничестве:

«Едадил» позволяет узнать о потребителе больше, чем его поведение в отдельном магазине [прим. Roem.ru: новая версия приложения научилась работать с конкретными магазинами, по выбору покупателя, раньше сервис работал только с общими каталогами на всю сеть магазинов] если ритейлер, исходя из аналитики программы лояльности, видит, что потребитель не покупает молоко, и не понимает причин этого, то данные «Едадила» позволяют понять, покупает ли он молоко у конкурентов или не покупает вообще.

В сентябре 2015 года 10% агрегатора спецпредложений в офлайн-магазинах «Едадил» купил поисковик «Яндекс». В октябре 2017 мобильные приложения «Яндекса» и аналитическая «Метрика», независимо от «Едадил», научились следить за посетителями офлайн заведений, например магазинов. Ранее в октябре «Яндекс» предложил рекламодателям гиперлокальный таргетинг. Поисковик и его партнёры раскрывали некоторую статистику эффективности. Так Показ «Яндексом» медийной рекламы детского питания «Агуша» в радиусе одного километра от магазинов «Лента» и «Дикси» вызвал рост продаж «Агуши» на 10 и 8 процентных пунктов в «Ленте» и «Дикси» соответственно, по сравнению с магазинами контрольной группы. Новый проект, кэшбэк-сервис в «Едадил», тестировался с августа 2017 года.