Европейский суд в Люксембурге постановил, что Uber — транспортная компания и должна регулироваться как компания по вызову такси. Об этом сообщает Bloomberg. Представители Uber утверждали в суде, что они технологическая платформа, приложение для связи пассажиров с независимыми водителями. «Это решение не изменит ситуацию в большинстве стран ЕС, где мы уже действуем в соответствии с законодательством о транспорте», — не унывает PR Uber. Решение суда не будет обжаловано, компанию обяжут оформить лицензию на оказание транспортных услуг.

По словам авторов Bloomberg, дело в суде возникло после запрета в нескольких европейских странах сервиса UberPop, который позволял водителям без лицензии оказывать услуги такси. Юридические проблемы заставили Uber отказаться от приложения UberPop в большинстве европейских стран и начать пользоваться приложением UberX, которое требует от водителей получить лицензию.

В 2015 году французские силовики задержали двух руководителей Uber, европейского и французского, Пьер-Димитрия Гор-Коти и Тибо Самфаля. Тогда президент страны Франсуа Олланд потребовал, а министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв попробовал «разогнать» UberPOP и арестовать все их машины. Uber был уголовным подозреваемым и в других странах, например Нидерландах.

При объединении российского Uber в совместное предприятие с Яндекс.Такси российское антимонопольное ведомство (ФАС) в ноябре 2017 года определило границы рынка, на котором работают две компании. По мнению ФАС компании работают на «рынке организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси». То есть российский правовой статус Uber оказался диаметрально противоположен его восприятию властями Евросоюза.