Мосгорсуд закрыл дело о возможном нарушении прав на трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги. В России их показывает принадлежащий Rambler кинотеатр Okko. В августе правообладатель требовал лишь прекратить незаконные трансляции на принадлежащем Amazon видеосервису Twitch.tv. Затем появились требования денежной компенсации, вплоть до 180 млрд руб. В итоге стороны пришли к досудебному соглашению, представители Twitch заявили, что «как информационный посредник [он] продолжит ответственно исполнять свои обязательства, и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования сервиса, а также удаление любого нелегального контента».