Мосгорсуд прекратил «180-миллиардное» дело Rambler против Twitch


Мосгорсуд закрыл дело о возможном нарушении прав на трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги. В России их показывает принадлежащий Rambler кинотеатр Okko. В августе правообладатель требовал лишь прекратить незаконные трансляции на принадлежащем Amazon видеосервису Twitch.tv. Затем появились требования денежной компенсации, вплоть до 180 млрд руб. В итоге стороны пришли к досудебному соглашению, представители Twitch заявили, что «как информационный посредник [он] продолжит ответственно исполнять свои обязательства, и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования сервиса, а также удаление любого нелегального контента».

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент «Интерфакса».

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