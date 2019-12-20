Facebook разрабатывает новую операционную систему, чтобы снизить зависимость от Google, выяснила редакция The Information. Официально систему сеть на рынок не выводила, существующие устройства, например Oculus и Portal Facebook выпускает на Android. Устройства, над которыми в FB работают сегодня, окажутся, предположительно, очками дополненной реальности следующих поколений. «Мы хотим, чтобы у следующего поколения нашлось место для нас», — сказал Эндрю Босворт, глава Facebook по AR/VR технологиям. «Мы не думаем, что можем доверять рынку или конкурентам […] и поэтому мы сделаем [систему] сами».

Взаимное недоверие типично для глав it-гигантов из Кремниевой долины: так в 2018 гендиректор Apple Inc. Тим Кук публично заявил, что некоторые технологические компании врут, когда утверждают, что им нужны персональные данные клиентов, чтобы улучшить качество услуг: «Это просто кучка балаболов. Не верьте им».

В 2011 Facebook и HTC совместно выпустили телефон «Chacha», в продаже он провалился. В апреле 2013 года соцсеть представила новую оболочку «Facebook Home» для Android, а HTC выпустила на ней дешёвый смартфон HTC First. В планах было ещё несколько запусков, рассматривалась адаптация под Samsung, но спустя меньше чем через год FB перестал поддерживать разработку. Популярные американские авторы первоначально оценили попытку FB выйти на рынок телефонов достаточно высоко, однако отметили, что FB получит беспрецедентный доступ к конфиденциальным данным на телефонах. Рядовые абоненты отзывались о разработке значительно хуже, в среднем Home получал 2 звезды из 5 в Google Play. Заинтересовать производителей электроники и покупателей не вышло. По цене в 99 центов американцы купили лишь 15 тысяч аппаратов.

В 2015—2016, как писал The Information, Facebook искал способы установки софта в обход Google Play, поводы к чему, теоретически, у сети были серьёзные. Ранее поисковик банил разработку третьего американского гиганта — Amazon, так как в ней был собственный магазин приложений.