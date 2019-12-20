Юристы «Рамблера» опять:
Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша». «Ведомости» обратились за комментариями в Rambler Group и МТС.
Товарный знак «Афиша», по данным Роспатента, принадлежит ООО «Компания Афиша». Это учредитель одноименного СМИ. Сначала это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.
Также в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово афиша, в том числе «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша». Два этих знака были зарегистрированы в этом году — в марте и июне соответственно. Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.
Добавить 5 комментариев
Такое впечатление, что юристам недавно спустили годовой KPI по количеству и объему поданных исков.
Rambler Group отказали в претензии к товарному знаку «МТС Афиша»
… заседание коллегии Палаты по патентным спорам по аналогичной претензии к «Яндексу» назначено на 26 декабря.
Они же собрались выгнать этих оффшорных юристов? Эти юристы они что, пытаются нахайповать побольше пока их выгоняют?
«Товарны„ак &la“иша», по данным Роспатента»
Я конечно не буду говорить, что Роспотент — какое-то днище, потому что может и не днище, хотя фактов и нет. Но как можно за мутными конторами закреплять общеупотребительные слова, включая ту же «Aфишу» или, Apple (и за не мутными тоже). Хочешь торговое название — или придумай что-то своё и/или там из двух-трёх слов. Конечно, учитывая, что и сам Яшенька отжимал домены со словом auto, может кто и забыл, но я-то помню. И, я так понимаю, раз чуханская контора имеет потент на любое слово, да ещё в сфере интернета — она бодренько может бежать в суд и взыскивать 670 миллионов с каждого сайта, где оно просто произнесено, включая, комментарии.
Что касается Рамблера, то скорость исков довольно хорошая. Смотрю, уже плавно прошерстили всё дно от буквы «Я» до «Аф». И, может, пора бы уже плавненько подбираться к букве «Аляска» и отжимать? Триста лет непонятные радужные типы топчут нашу Алясочку.
«патентный троллинг», как и было сказано!