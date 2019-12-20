Юристы «Рамблера» опять:

Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша». «Ведомости» обратились за комментариями в Rambler Group и МТС.

Товарный знак «Афиша», по данным Роспатента, принадлежит ООО «Компания Афиша». Это учредитель одноименного СМИ. Сначала это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.

Также в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово афиша, в том числе «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша». Два этих знака были зарегистрированы в этом году — в марте и июне соответственно. Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.