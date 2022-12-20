VK ведет переговоры о покупке платформы Multiza (оказывает услуги цифровой дистрибуции музыки и управления контентом). Предполагается, что компания может быть объединена с VK United Media Agency (UMA), которая занимается размещением треков в «VK Музыке», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». О том, что VK на базе UMA хочет заняться дистрибуцией контента на стриминговые платформы, стало известно летом. Но UMA может загружать треки только на платформы VK, отмечает один из источников: «Чтобы полноценно выйти на рынок цифровой дистрибуции и лицензирования музыки, холдингу нужен сервис с готовым софтом и договорами с западными стримингами». Сама VK, по его словам, не может заключать прямые контракты с иностранными площадками, в том числе из-за санкций в отношении главы холдинга Владимира Кириенко.

ООО «Мультиза Групп» создано в марте с основным видом деятельности в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, 100% у гендиректора Андрея Воляника, который также был бенефициаром ООО «Мультиза Групп», зарегистрированного в 2009 году и ликвидированного в 2019-м. Переговоры находятся на этапе технической оценки компании, изучается возможность интеграции ПО Multiza в инфраструктуру VK, рассказал Андрей Воляник. Он уточнил, что у Multiza есть договоры с российскими и зарубежными стримингами. На сайте компании упомянуты «VK Музыка», «Яндекс.Музыка», «Звук», Apple Music, Spotify, Shazam, YouTube Music и др. Multiza имеет офис в Канаде и Дубае, что позволяет ей проводить платежи от монетизации музыки российских исполнителей на зарубежных платформах, добавил господин Воляник. Он не уточнил, какие артисты сотрудничают с платформой, но отметил, что она оперирует правами более 100 тыс. русскоязычных альбомов. В «Звуке» подтвердили, что сотрудничают с Multiza.