Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 г., могут расширить на маркетплейсы. Этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. Помимо онлайн-платформ чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин, добавил собеседник. Онлайн-продажа алкоголя в России сейчас запрещена законом. Но на фоне общего развития онлайн-торговли предложение разрешить продавать алкогольные напитки в интернете обсуждается последние несколько лет. Основную сложность вызывает вопрос подтверждения возраста покупателя. Весной 2021 г. «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей» поручил провести президент России Владимир Путин.
В результате поручения президента Минфином был подготовлен законопроект, регламентирующий эксперимент по продаже алкоголя онлайн. Он начнется в Москве и Подмосковье 1 ноября 2023 г. и продлится до 31 июля 2026 г., писала газета «Известия» в ноябре 2022 г. В качестве платформы для эксперимента была предложена инфраструктура «Почты России». «Мы позитивно относимся к расширению участников эксперимента по онлайн-продаже вина и участвуем в обсуждениях этого вопроса», – заявил «Ведомостям» представитель маркетплейса Ozon. По его мнению, участие в эксперименте большего количества компаний «станет важной мерой поддержки отечественного виноделия». Представитель Wildberries отказался от комментариев. Представитель «Яндекс.Маркета» не ответил на вопросы по эксперименту.
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Убыточной "Почте России" нашли новое применение после снижения обработки числа транграничных посылок, из-за перехода переходов китайцев на собственную логистику + обрушения сообщения с ЕС. Число ОПС, ППС, ПОПС — стабильно падает каждый год. Теперь маркетплейсы решили взять новую нишу под себя.
Маркетплейсам мало той ниши, которую они занимают, торгуя почти всеми возможными потребительскими категориями? Считаю, что правом дистанционной торговли алкоголем должен обладать только производитель или эсклюзивный дистрибьютор с обязательной верификацией покупателя. У нас лекарство купить сложней без рецепта, чем бухло в магазине или наливайке. Рынок алкоголя и без того насыщен предложением.