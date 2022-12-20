Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 г., могут расширить на маркетплейсы. Этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. Помимо онлайн-платформ чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин, добавил собеседник. Онлайн-продажа алкоголя в России сейчас запрещена законом. Но на фоне общего развития онлайн-торговли предложение разрешить продавать алкогольные напитки в интернете обсуждается последние несколько лет. Основную сложность вызывает вопрос подтверждения возраста покупателя. Весной 2021 г. «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей» поручил провести президент России Владимир Путин.

В результате поручения президента Минфином был подготовлен законопроект, регламентирующий эксперимент по продаже алкоголя онлайн. Он начнется в Москве и Подмосковье 1 ноября 2023 г. и продлится до 31 июля 2026 г., писала газета «Известия» в ноябре 2022 г. В качестве платформы для эксперимента была предложена инфраструктура «Почты России». «Мы позитивно относимся к расширению участников эксперимента по онлайн-продаже вина и участвуем в обсуждениях этого вопроса», – заявил «Ведомостям» представитель маркетплейса Ozon. По его мнению, участие в эксперименте большего количества компаний «станет важной мерой поддержки отечественного виноделия». Представитель Wildberries отказался от комментариев. Представитель «Яндекс.Маркета» не ответил на вопросы по эксперименту.