Представитель «Микрона» рассказал, что завод в 2023 году увеличил производство чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза по сравнению с 2022-м, до 7,5 млн штук. Из них порядка 4 млн чипов выпущено для загранпаспортов. Представитель предприятия пояснил, что улучшить результаты удалось «за счет перехода на отечественные материалы и бережливого производства», а также расширения мощностей. Плановые показатели по выпуску чипов на 2024 год в «Микроне» не уточнили. По последним данным завода, его мощность составляет 3 тыс. кремниевых пластин в месяц. Источник, близкий к «Микрону», уточнил, что заводу удалось нарастить выпуск чипов для банковских карт за счет перераспределения имеющихся мощностей. Однако, по его словам, в следующем году предприятие намерено в целом увеличить мощности на 50–70% за счет новых линий.

«Микрону», по его словам, удалось модернизировать и частично закупить на вторичном рынке оборудование для выпуска чипов по топологическим нормам 130–90 нм. В начале года в РФ наблюдалась острая нехватка чипов для биометрических загранпаспортов: в ряде регионов приостановили выдачу документов, в «Гознаке» тогда связывали проблему с «нехваткой микросхем» и необходимостью донастройки оборудования на «Микроне». Схожая ситуация наблюдалась и в сегменте чипов для банковских карт: из-за просрочек поставок в марте ряд производителей, включая «Алиот» и «Орен-карт», подали иски к заводу в целом на 580 млн руб. В июле при участии Минпромторга ситуацию урегулировали, стороны договорились об отсрочках поставок.