Глава совдира Qiwi Борис Ким поспорил с Касперской об американистости биткоина


Глава совета директоров платёжной системы Qiwi Борис Ким поблагодарил Наталью Касперскую (InfoWatch) за её резкое выступление о рисках биткоина, а так же о том, кто дёргает за верёвочки этой криптовалюты. Ким предложил альтернативное толкование парадоксов биткоина и допустил, что эта криптовалюта не является разработкой американских спецслужб.

Наталья Касперская Борис Ким про bitcoin

Касперская заявила на лекции в ИТМО, а позднее в сети, что биткоин — по сути чужая военная разработка, и его нельзя считать безопасной технологией для использования внутри страны (но к блокчейну в целом это не относится). «Комсомольская правда» опубликовала расширенную статью Натальи Касперской «Биткоин — это разработка американских спецслужб», где глава InfoWatch привела следующие аргументы против биткойна:

Работу по реализации биткоина можно оценить во множество человеко-лет, и она не похожа на продукт одиночки «Сатоши Накамото». В коде множество американизмов. В White paper американской разведки архитектура биткоина описана до его появления. Где может несколько лет работать группа профессиональных американских криптографов и зачем? Где вообще, как вы думаете, служат современные криптографы, какие у них места работы?

Огромная часть биткоинов находится у мифологического «основателя» и может быть использована для манипуляций курсом. Не существует никакого контроля за проведением платежей, стоимость биткоина — совершенно спекулятивна.

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Слайд с нашумевшего выступления Натальи Касперской в ИТМО

В свою очередь Борис Ким считает:

Архитектктура биткойна такова, что он может смесить равновесие не в противостоянии государств, скажем США и России, а в противостоянии централизованных иерархических структур, то есть всех государств, с децентрализованными, например, с гражданским обществом.

Означает ли все это, что биткойн — не разработка спецслужб США? Не берусь утверждать. Я всего лишь говорю, что либо аргументация в пользу этого слаба, либо у них получилось совсем не то, что планировалось.

Реплика Бориса Кима:

Эх, не люблю я писать на профессиональные темы в FB. Ну да ладно… поскольку Alexander Zeynalov в соседней ветке задал вопрос, поделюсь своими соображениями по поводу недавних «разоблачений» Натальи Касперской.

Наталья использует два аргумента:
1. Аргумент к сложности. Он не нов. Например, верующие часто используют его для обоснования существования Бога: мир настолько сложен, что задумать и создать его могло только сверхъестественное существо. Оставлю профессионалам судить, действительно ли настолько сложен код, или что только секретные службы имеют монополию на талантливых инженеров.
Мое личное мнение — изящество биткойна не в коде, а в решении ряда насущных задач вроде проблемы византийских генералов в общем виде.

2. Второй аргумент — cui prodest. Вот его можно разобрать подробнее. На мой взгляд, использовать биткойн для финансирования операций разведслужб очень неудобно в силу его архитектуры и структуры владения майнинговыми и обменными элементами экосистемы.

— Биткойн — децентрализованная система с определённым способом достижения консенсуса, при этом контрольный пакет вряд ли находится в США, а скорее — в Азии, где сосредоточены и основные майнинговые мощности.

— Биткойн не является универсальным средством платежа, чтобы им профинансировать что-то, его надо обменять на фиатную валюту через одну из бирж, которые тоже не контролируются США.

— Курс биткойна очень волатилен.

Из этих соображений, для спецслужб США, гораздо проще профинансировать свои операции в самой популярной фиатной валюте мира, центр эмиссии которой точно находится в США.
Тут ещё надо учесть, что биткойн является не анонимным, а псевдонимным средством платежа. А на уровне псевдонима он полностью прозрачен. Так вот, любой традиционный финансовый инструмент с лёгкостью превращается из идентифицированного в псевдонимный при наличии возможности оперировать поддельными личностями, каковых у спецслужб я думаю, много.

Есть ли ситуации, в которых биткойн, несмотря на все свои ограничения имеет смысл использовать для платежей?
Да. Например, если все остальные способы финансирования невозможны. Наиболее известный пример — Wikileaks, который в условиях блокады со стороны банков и платежных систем, прибег к биткойну, да ещё и заработал на его росте.

Архитектктура биткойна такова, что он может смесить равновесие не в противостоянии государств, скажем США и России, а в противостоянии централизованных иерархических структур, то есть всех государств, с децентрализованными, например, с гражданским обществом.

Означает ли все это, что биткойн — не разработка спецслужб США? Не берусь утверждать. Я всего лишь говорю, что либо аргументация в пользу этого слаба, либо у них получилось совсем не то, что планировалось.

Чего бы точно хотелось избежать, так это стигматизации любого продукта только на основании предположений о его американском происхождении. Или российском, это неважно.

Выступление Натальи, именно благодаря своей резкости и определённости, способно породить серьёзное обсуждение преимуществ и рисков технологии, и уже за это можно сказать ей спасибо.

Реплика Натальи Касперской:

Сегодня поступает большое количество запросов от журналистов на тему моего вчерашнего выступления в ИТМО и заявлений по биткоину. Хочу разъяснить свою позицию по этому вопросу.

1. На выступлении я сообщила свою точку зрения. То, что биткоин — по сути военная разработка, это не догма, но одна из наиболее вероятных версий, которая имеет право на жизнь хотя бы потому, что основана не только на общеизвестных фактах, но подтверждается и многими специалистами в области инфобезопасности. Но меня волнует даже не это, а то, как интерпретируют мои слова, упуская из них самую суть.
2. Всех задающих мне сегодня вопросы интересует, чья это разработка. Уверена, что это не самый важный вопрос. Например, Интернет изначально был разработан американскими военными под их собственные цели и задачи. И лишь позже был коммерциализирован, а сегодня весь мир пользуется Интернетом и сервисами, основанными на нем. В то же самое время, Интернет принес много угроз, которые мы сейчас усиленно пытаемся стерилизовать.
3. Теперь касательно биткоина. Евангелисты этой технологии каждый день рассказывают о том, как стремительно растет курс биткоина и как быстро можно на нем обогатиться. Я же рассматриваю биткоин, как и любую другую технологию, с точки зрения безопасности ее использования в стране. Если сравнивать биткоин c любой другой валютой, например, долларом, то заметны три явных различия.
a. Не существует никакого контроля за проведением платежей или транзакций. Биткоином вполне могут оплачиваться (и оплачиваются) запрещенные услуги, например, наркотики или проституция, педофилия или убийства. И это пока никак не контролируется и не регулируется.
b. Биткоин не подвержен контролю или регулированию. Он никак не защищён. Если крипто-кошелек украдут, то куда бежать? У кого искать защиты?
c. Стоимость биткоина — совершенно спекулятивна и напоминает МММ. Финансовые пирамиды в нашей стране, заметим, запрещены. Собственно, последние падения стоимости биткоина уже вызвали подобие паники у спекулянтов.

По этой причине я не считаю биткоин безопасной технологией для использования внутри страны. Замечу, что это высказывание не относится к технологии блокчейн, на которой он построен. Нам вообще надо внимательно разбираться со всеми такими технологиями, анализируя риски и угрозы до внедрения их в реальную экономику.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Soran

    Поменяйте демидову методичку уже.

    Тут вот злые, но умные языки пишут:

    «Вот Наталья Касперская вчера триумфально заявила, что биткоины — это проект американских спецслужб, а Сатоши — это собирательный образ американских криптографов. Поэтому криптовалюты нам нужны свои, суверенные, заключила госпожа Касперская.

    «Я тем временем открыла СПАРК, а у Натальи Ивановны (вернее, у ее ООО «Инфовотч управление активами») с конца 2017 года висят шесть заявок на товарные знаки на рассмотрении в Роспатенте — CasperCoin, CasperCrypt, CryptoCasper, CryptoGod, BitGenius, BitGod. И все проходят по 36-му классу МКТУ — «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги платежные и электронный перевод средств; услуги через платежные системы электронной коммерции». Well played)»

    СцылкО:

    https://www.facebook.com/mkolomychenko

    Никогда не надо придумывать лишних сущностей. Ребята готовят почву, чтобы срубить деньжат. Цифровой суверенитет, понимаШ! Нам не нужен ихний буржуйский биткоин и трамп-ам-пам-коин. Нам нужен наш, православный, духовноскрепный ашманкоин, ой, пардон, штуцеркоин… ой, пардон ийсчо раз, КасперКоин, вот!

    А вообще, если серьезно, могли бы как-нить потоньше это обставить, а не таким вот, достойным галоперидола горячечным бредом.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Я тоже считаю что биткоин создали американские спецслужбы, очень уж он красив как архитектурно так и с маркетинговой точки зрения, но просто для финансирования спецслужб это как то мелко для биткоина, я думаю они его сделали чтоб подорвать налоговую систему КНР — главного своего геополитического конкурента.
    Просто биткоин для фабрикантов КНР подходит идеально, как будто для них и делался потому что:
    1. Китайские фабриканты торгуя между собой (производственная кооперация) могут позволить себе высокую комиссию биткоина, высокий минимальный размер перевода, долгую транзакцию.
    2. Экономия китайских фабрикантов при расчете в биткоине достигает 50−60%, именно столько составляет налоговая нагрузка в КНР для компаний работающих на внутреннем рынке, на экспорт налоги близки к 0 (если работать через Гонконг).
    3. Китайским фабрикантам тяжелее всего прибыль переводить в стабильные валюты типа доллар, потому как юань постоянно обесценивается ЦБ КНР, именно так КНР мобилизует огромные ресурсы для своей экономики.
    У биткоина только один минус для китайских фабрикантов, он имеет слишком большую волатильность, поэтому пока трудно его использовать в качестве расчетов внутри производственной кооперации в КНР, но вероятно волатильность вызвана сопротивлением КНР и его сателлитов (коими уже считай и Южная Корея считается).
    По задумкам американцев, либо правительство КНР ослабнет из-за массового уклонения от налогов, либо можно будет в любой момент обвалить курс биткоина и вызвать обвал экономики КНР, благо что 97% биткоина принадлежит всего 4% владельцев, которые держат их с самого начала вероятно.
    https://ecrypto.ru/novosti/credit-suisse-97-bitkoinov-prinadlezhat-4-polzovatelej.html

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    Карабас Б3.0 > Денис Демидов контекст

    Вот оно что оказывается…
    >>биткоин создали американские спецслужбы
    >>чтоб подорвать налоговую систему КНР
    >>биткоин для фабрикантов КНР подходит идеально
    >>У биткоина только один минус для китайских фабрикантов, он имеет слишком большую волатильность, поэтому пока трудно его использовать в качестве расчетов.

    Тут как минимум два фатальных чисто логических противоречия)
    1. То есть хитрые американцы хотят угробить КНР и подрывают налоговую систему КНР, развивая китайских фабрикантов. Интересная мысль)
    2. Биткоин идеально подходит для фабрикантов, но есть только одно «маленькое» но — его пока практически трудно использовать для расчетов из-за высокой волотильности))) Д.Д., а зачем он тогда фабрикантам?

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    Карабас Б3.0

    А так, по теме, вообще удивительно, что такое мероприятие, как создание и вывод биткоина в употребление (требующее оч большой вполне отслеживаемой финансовой поддержки для создания феномена стоимости у фантиков) может иметь какую-то анонимность для компетентных структур. Не верю.

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    Джигсо

    бугагага))))
    сперва интернет изобрели в цру, теперь вот биткоин — военная разработка.
    Не могу понять только — что тут военного? В чом военность идеи создать некую виртуальную валюту «на доверии», записываемую с помощью блокчейн (который, блокчейн, по мнению мадам — не военная и не цру разработка).

    В пору Бенца и Даймлера, Стивенсона и Дизеля (и т.п.) спецслужбы (особенно у нас) занимали какбы свое место (а не всеобъемлющее), поэтому данные изобретения (вот уж точно — изменившие и мир и сместившие балансы) тем не менее, никому и в голову не приходило объяснять работой спецслужб.
    Равно как пенициллин выдумал таки Флеминг, а не СИС.
    В условиях нормальной пирамиды (рабочей) — это флеминги и нобели выдумывают, а потом засставляют исполинителей и подручных (спецслужбы, промышленность и т. п.) бегом бежать и выполнять, что приказано. И тогда только засчет антибиотиков выигрываются войны и т. д.
    Не спецслужбы дают задание Тьюрингу какие роторы какими проводками соединять. Ну и т. п. Крупный учоный хоть даже пресловутиый «сатоши» — он уже в башке имеет инфы больше, чем вся спецслужба или даже десять. И он (поскольку имеет мощное базовое образование) лучше любой спецслужбы понимает, что и для чего он делает и какие последствия это будет иметь.
    Военные примененения — это всегда частный случай. Что динамиты, что нефть, что атом, что радио, и т. д. и т. п.
    Но у нас теперь свихнулись на одной интерпретации совершенно всех явлений мира, поэтому можно и не заморачиваться.
    Странно одно: в мире этих спецслужб уже как собак нерезаных развелось, но чтото и интернет и вот даже биткоины — все опять цру да цру. Ну и Маск, само собой тоже цру.
    Ай да цру, ай да сукины сыны!

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    Soran

    Поменяйте демидову методичку уже.

    Тут вот злые, но умные языки пишут:

    «Вот Наталья Касперская вчера триумфально заявила, что биткоины — это проект американских спецслужб, а Сатоши — это собирательный образ американских криптографов. Поэтому криптовалюты нам нужны свои, суверенные, заключила госпожа Касперская.

    «Я тем временем открыла СПАРК, а у Натальи Ивановны (вернее, у ее ООО «Инфовотч управление активами») с конца 2017 года висят шесть заявок на товарные знаки на рассмотрении в Роспатенте — CasperCoin, CasperCrypt, CryptoCasper, CryptoGod, BitGenius, BitGod. И все проходят по 36-му классу МКТУ — «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги платежные и электронный перевод средств; услуги через платежные системы электронной коммерции». Well played)»

    СцылкО:

    https://www.facebook.com/mkolomychenko

    Никогда не надо придумывать лишних сущностей. Ребята готовят почву, чтобы срубить деньжат. Цифровой суверенитет, понимаШ! Нам не нужен ихний буржуйский биткоин и трамп-ам-пам-коин. Нам нужен наш, православный, духовноскрепный ашманкоин, ой, пардон, штуцеркоин… ой, пардон ийсчо раз, КасперКоин, вот!

    А вообще, если серьезно, могли бы как-нить потоньше это обставить, а не таким вот, достойным галоперидола горячечным бредом.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >хитрые американцы

    Зря язвите, умные они в первую очередь, доказательство — победа в холодной войне и как следствие мировой господство.

    >Д.Д., а зачем он тогда фабрикантам?

    Перепады стоимости биткоина меньше чем общая налоговая нагрузка в КНР на внутреннею деятельность + обесценивание юаня от народного банка КНР.

    Но если бы у битка не было такой волотильности как сейчас, то КНР вероятно уже и не было бы или он был бы ослаблен до безопасного для сша состояния.

    Думаете китайцы будут спокойно сидеть и ждать своего конца?
    Они здорово сопротивляются — текущая волотильность результат эффективности их действий, это легко видно по новостному фону, именно новости из ЮВА и влияют больше всего на курс битка, пофиг какой он именно, главное чтоб скакал сильно.

    В тоже время ясно видно что американцы на правильном пути, основные пользователи битка именно китайцы.

    >может иметь какую-то анонимность для компетентных структур. Не верю.

    Вы помнится были уверены что порядок на раз два можно у нас навести, на что я вам заметил что это даже Большевикам не удалось, пришлось создавать институт воров в законе.

    Спецслужбы КНР может и всемогущи, но их на все 1.5 млрд китайцев не хватит никак, а суть битка именно в максимальной децентрализации при которой классические спецслужбы бессильны, этот как КГБ охотиться на карманников, они конечно поймают какое то кол-во, но это будет капля в море.

    В копилку использования битка в Китае в качестве средства от ухода от налогов, можно еще добавить чудовищный уровень коррупции там, я когда думал бизнес в КНР открыть, много интересного узнал, если в двух словах то делать бизнес в Китае без совладельца китайца со связями в партии, а еще лучше партийного, очень дорого, практически нет смысла, будут очень большие расходы.

    Так что китайские спецслужбы для борьбы с битком бессильны, китайцы это понимают и действую срдствами информационной войны, переодически пугая рынок, но не запрещая его полностью, не дают рынку успокоиться и стать битку удобным пдатежным средством для фабрикантов.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >В чом военность идеи создать некую виртуальную валюту «на доверии», записываемую с помощью блокчейн

    В том что 90% битка с большой вероятностью находятся в одних руках, эти руки могут в любой подходящий момент выкинуть их на рынок и обрушить курс, в свое время уронили курс нефти и не стало СССР, хотя повторить финт, но уже с КНР.

    >Нам не нужен ихний буржуйский биткоин и трамп-ам-пам-коин. Нам нужен наш

    Правильно, запрещать явление глупо потому что невозможно, но можно перенаправлять на что то более безопасное.

    Если пара индивидов в одном государстве взяли и убились об стену, то это их проблемы, если таких индивидов пара миллионов в этом же государстве, то это уже проблема самого государства, а если этих индивидов десятки миллионов и они цвет нации, то это уже пахнет крахом этого государства, так что да, нужен если и не православный, то как минимум безопасный крипто рубль для нашего государства, коим биток конечно не является.

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    Soran > Джигсо контекст

    >Не могу понять только — что тут военного? В чом военность идеи создать некую виртуальную валюту «на доверии», записываемую с помощью блокчейн (который, блокчейн, по мнению мадам — не военная и не цру разработка).

    Так рассчитано на кого? На аудиторию дебилова и на генералов и адмиралов (которым голова нужна еще меньше, чем генералам). Если учесть проблему 51%, а также то, что (кажися) четыре самых крупных пула контролируют около 60% всего майнинга, и, к тому же, что основные майнинговые мощщщи в Китае, то надо быть особо-упоротым, чтобы обвинять во всем ЦРУ. Даже если ЦРУ и придумало этот гребаный биток (или мадам имела ввиду блокчейн, но, как это всегда происходит с подобными персонажами, перебутала Бебеля с Гегелем), сейчас это не имеет значения.

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    Soran

    Кстати, Борис Ким очень последователен, логичен и убедителен в своей точке зрения. Лучше и не скажешь:

    «Из этих соображений, для спецслужб США, гораздо проще профинансировать свои операции в самой популярной фиатной валюте мира, центр эмиссии которой точно находится в США.»

    Именно, Сколько надо, столько и напечатают.

    И еще одна очень правильная мысль Кима:

    «Чего бы точно хотелось избежать, так это стигматизации любого продукта только на основании предположений о его американском происхождении. Или российском, это неважно.»

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    Владимир Мяу и компания

    архитектура биткоина была описана в White paper американской разведки задолго до появления мифологического Сатоши Накамото

    А можно ссылку?

    в текстах и коде «Сатоши Накамото» полно американизмов, это типично американский продукт — специалисты легко определяют специфическую для страны манеру программирования, используемые инструменты, способы оформления программы, а также используемые обороты английского языка в описании технологии и комментариях

    Как хорошо, что сейчас не 37-й год, а то меня бы давно расстреляли за кучу американизмов, которыми я умышленно нашпиговываю код. А русизмы в программировании — это что, например? Элементы 1С или вкрапления нежного руглиша? И ничего, что коллективный американский программист — это не только аглосакс, но и немец, швед, русский, индус? Каждый со своими любимыми с пеленок -измами в коде.

    Странно одно: в мире этих спецслужб уже как собак нерезаных развелось, но чтото и интернет и вот даже биткоины — все опять цру да цру. Ну и Маск, само собой тоже цру.
    Ай да цру, ай да сукины сыны!

    Ну всё правильно, у них кричат, что «Трампненаш» и повсюду расследуют заговор всемогущих русских, а нас — зеркально про них. Было бы смешно, если бы не так уныло. Наверно с обеих сторон есть аудитория, которая к этому восприимчива.

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