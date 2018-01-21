Глава совета директоров платёжной системы Qiwi Борис Ким поблагодарил Наталью Касперскую (InfoWatch) за её резкое выступление о рисках биткоина, а так же о том, кто дёргает за верёвочки этой криптовалюты. Ким предложил альтернативное толкование парадоксов биткоина и допустил, что эта криптовалюта не является разработкой американских спецслужб.
Касперская заявила на лекции в ИТМО, а позднее в сети, что биткоин — по сути чужая военная разработка, и его нельзя считать безопасной технологией для использования внутри страны (но к блокчейну в целом это не относится). «Комсомольская правда» опубликовала расширенную статью Натальи Касперской «Биткоин — это разработка американских спецслужб», где глава InfoWatch привела следующие аргументы против биткойна:
Работу по реализации биткоина можно оценить во множество человеко-лет, и она не похожа на продукт одиночки «Сатоши Накамото». В коде множество американизмов. В White paper американской разведки архитектура биткоина описана до его появления. Где может несколько лет работать группа профессиональных американских криптографов и зачем? Где вообще, как вы думаете, служат современные криптографы, какие у них места работы?
Огромная часть биткоинов находится у мифологического «основателя» и может быть использована для манипуляций курсом. Не существует никакого контроля за проведением платежей, стоимость биткоина — совершенно спекулятивна.
Слайд с нашумевшего выступления Натальи Касперской в ИТМО
В свою очередь Борис Ким считает:
Архитектктура биткойна такова, что он может смесить равновесие не в противостоянии государств, скажем США и России, а в противостоянии централизованных иерархических структур, то есть всех государств, с децентрализованными, например, с гражданским обществом.
Означает ли все это, что биткойн — не разработка спецслужб США? Не берусь утверждать. Я всего лишь говорю, что либо аргументация в пользу этого слаба, либо у них получилось совсем не то, что планировалось.
Реплика Бориса Кима:
Эх, не люблю я писать на профессиональные темы в FB. Ну да ладно… поскольку Alexander Zeynalov в соседней ветке задал вопрос, поделюсь своими соображениями по поводу недавних «разоблачений» Натальи Касперской.
Наталья использует два аргумента:
1. Аргумент к сложности. Он не нов. Например, верующие часто используют его для обоснования существования Бога: мир настолько сложен, что задумать и создать его могло только сверхъестественное существо. Оставлю профессионалам судить, действительно ли настолько сложен код, или что только секретные службы имеют монополию на талантливых инженеров.
Мое личное мнение — изящество биткойна не в коде, а в решении ряда насущных задач вроде проблемы византийских генералов в общем виде.
2. Второй аргумент — cui prodest. Вот его можно разобрать подробнее. На мой взгляд, использовать биткойн для финансирования операций разведслужб очень неудобно в силу его архитектуры и структуры владения майнинговыми и обменными элементами экосистемы.
— Биткойн — децентрализованная система с определённым способом достижения консенсуса, при этом контрольный пакет вряд ли находится в США, а скорее — в Азии, где сосредоточены и основные майнинговые мощности.
— Биткойн не является универсальным средством платежа, чтобы им профинансировать что-то, его надо обменять на фиатную валюту через одну из бирж, которые тоже не контролируются США.
— Курс биткойна очень волатилен.
Из этих соображений, для спецслужб США, гораздо проще профинансировать свои операции в самой популярной фиатной валюте мира, центр эмиссии которой точно находится в США.
Тут ещё надо учесть, что биткойн является не анонимным, а псевдонимным средством платежа. А на уровне псевдонима он полностью прозрачен. Так вот, любой традиционный финансовый инструмент с лёгкостью превращается из идентифицированного в псевдонимный при наличии возможности оперировать поддельными личностями, каковых у спецслужб я думаю, много.
Есть ли ситуации, в которых биткойн, несмотря на все свои ограничения имеет смысл использовать для платежей?
Да. Например, если все остальные способы финансирования невозможны. Наиболее известный пример — Wikileaks, который в условиях блокады со стороны банков и платежных систем, прибег к биткойну, да ещё и заработал на его росте.
Архитектктура биткойна такова, что он может смесить равновесие не в противостоянии государств, скажем США и России, а в противостоянии централизованных иерархических структур, то есть всех государств, с децентрализованными, например, с гражданским обществом.
Означает ли все это, что биткойн — не разработка спецслужб США? Не берусь утверждать. Я всего лишь говорю, что либо аргументация в пользу этого слаба, либо у них получилось совсем не то, что планировалось.
Чего бы точно хотелось избежать, так это стигматизации любого продукта только на основании предположений о его американском происхождении. Или российском, это неважно.
Выступление Натальи, именно благодаря своей резкости и определённости, способно породить серьёзное обсуждение преимуществ и рисков технологии, и уже за это можно сказать ей спасибо.
Реплика Натальи Касперской:
Сегодня поступает большое количество запросов от журналистов на тему моего вчерашнего выступления в ИТМО и заявлений по биткоину. Хочу разъяснить свою позицию по этому вопросу.
1. На выступлении я сообщила свою точку зрения. То, что биткоин — по сути военная разработка, это не догма, но одна из наиболее вероятных версий, которая имеет право на жизнь хотя бы потому, что основана не только на общеизвестных фактах, но подтверждается и многими специалистами в области инфобезопасности. Но меня волнует даже не это, а то, как интерпретируют мои слова, упуская из них самую суть.
2. Всех задающих мне сегодня вопросы интересует, чья это разработка. Уверена, что это не самый важный вопрос. Например, Интернет изначально был разработан американскими военными под их собственные цели и задачи. И лишь позже был коммерциализирован, а сегодня весь мир пользуется Интернетом и сервисами, основанными на нем. В то же самое время, Интернет принес много угроз, которые мы сейчас усиленно пытаемся стерилизовать.
3. Теперь касательно биткоина. Евангелисты этой технологии каждый день рассказывают о том, как стремительно растет курс биткоина и как быстро можно на нем обогатиться. Я же рассматриваю биткоин, как и любую другую технологию, с точки зрения безопасности ее использования в стране. Если сравнивать биткоин c любой другой валютой, например, долларом, то заметны три явных различия.
a. Не существует никакого контроля за проведением платежей или транзакций. Биткоином вполне могут оплачиваться (и оплачиваются) запрещенные услуги, например, наркотики или проституция, педофилия или убийства. И это пока никак не контролируется и не регулируется.
b. Биткоин не подвержен контролю или регулированию. Он никак не защищён. Если крипто-кошелек украдут, то куда бежать? У кого искать защиты?
c. Стоимость биткоина — совершенно спекулятивна и напоминает МММ. Финансовые пирамиды в нашей стране, заметим, запрещены. Собственно, последние падения стоимости биткоина уже вызвали подобие паники у спекулянтов.
По этой причине я не считаю биткоин безопасной технологией для использования внутри страны. Замечу, что это высказывание не относится к технологии блокчейн, на которой он построен. Нам вообще надо внимательно разбираться со всеми такими технологиями, анализируя риски и угрозы до внедрения их в реальную экономику.
Soran
Поменяйте демидову методичку уже.
Тут вот злые, но умные языки пишут:
«Вот Наталья Касперская вчера триумфально заявила, что биткоины — это проект американских спецслужб, а Сатоши — это собирательный образ американских криптографов. Поэтому криптовалюты нам нужны свои, суверенные, заключила госпожа Касперская.
«Я тем временем открыла СПАРК, а у Натальи Ивановны (вернее, у ее ООО «Инфовотч управление активами») с конца 2017 года висят шесть заявок на товарные знаки на рассмотрении в Роспатенте — CasperCoin, CasperCrypt, CryptoCasper, CryptoGod, BitGenius, BitGod. И все проходят по 36-му классу МКТУ — «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги платежные и электронный перевод средств; услуги через платежные системы электронной коммерции». Well played)»
СцылкО:
https://www.facebook.com/mkolomychenko
Никогда не надо придумывать лишних сущностей. Ребята готовят почву, чтобы срубить деньжат. Цифровой суверенитет, понимаШ! Нам не нужен ихний буржуйский биткоин и трамп-ам-пам-коин. Нам нужен наш, православный, духовноскрепный ашманкоин, ой, пардон, штуцеркоин… ой, пардон ийсчо раз, КасперКоин, вот!
А вообще, если серьезно, могли бы как-нить потоньше это обставить, а не таким вот, достойным галоперидола горячечным бредом.