Эх, не люблю я писать на профессиональные темы в FB. Ну да ладно… поскольку Alexander Zeynalov в соседней ветке задал вопрос, поделюсь своими соображениями по поводу недавних «разоблачений» Натальи Касперской.

Наталья использует два аргумента:

1. Аргумент к сложности. Он не нов. Например, верующие часто используют его для обоснования существования Бога: мир настолько сложен, что задумать и создать его могло только сверхъестественное существо. Оставлю профессионалам судить, действительно ли настолько сложен код, или что только секретные службы имеют монополию на талантливых инженеров.

Мое личное мнение — изящество биткойна не в коде, а в решении ряда насущных задач вроде проблемы византийских генералов в общем виде.

2. Второй аргумент — cui prodest. Вот его можно разобрать подробнее. На мой взгляд, использовать биткойн для финансирования операций разведслужб очень неудобно в силу его архитектуры и структуры владения майнинговыми и обменными элементами экосистемы.

— Биткойн — децентрализованная система с определённым способом достижения консенсуса, при этом контрольный пакет вряд ли находится в США, а скорее — в Азии, где сосредоточены и основные майнинговые мощности.

— Биткойн не является универсальным средством платежа, чтобы им профинансировать что-то, его надо обменять на фиатную валюту через одну из бирж, которые тоже не контролируются США.

— Курс биткойна очень волатилен.

Из этих соображений, для спецслужб США, гораздо проще профинансировать свои операции в самой популярной фиатной валюте мира, центр эмиссии которой точно находится в США.

Тут ещё надо учесть, что биткойн является не анонимным, а псевдонимным средством платежа. А на уровне псевдонима он полностью прозрачен. Так вот, любой традиционный финансовый инструмент с лёгкостью превращается из идентифицированного в псевдонимный при наличии возможности оперировать поддельными личностями, каковых у спецслужб я думаю, много.

Есть ли ситуации, в которых биткойн, несмотря на все свои ограничения имеет смысл использовать для платежей?

Да. Например, если все остальные способы финансирования невозможны. Наиболее известный пример — Wikileaks, который в условиях блокады со стороны банков и платежных систем, прибег к биткойну, да ещё и заработал на его росте.

Архитектктура биткойна такова, что он может смесить равновесие не в противостоянии государств, скажем США и России, а в противостоянии централизованных иерархических структур, то есть всех государств, с децентрализованными, например, с гражданским обществом.

Означает ли все это, что биткойн — не разработка спецслужб США? Не берусь утверждать. Я всего лишь говорю, что либо аргументация в пользу этого слаба, либо у них получилось совсем не то, что планировалось.

Чего бы точно хотелось избежать, так это стигматизации любого продукта только на основании предположений о его американском происхождении. Или российском, это неважно.

Выступление Натальи, именно благодаря своей резкости и определённости, способно породить серьёзное обсуждение преимуществ и рисков технологии, и уже за это можно сказать ей спасибо.