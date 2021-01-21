Между разработчиками приложений и производителями смартфонов возникло невзаимопонимание по поводу обязательной по закону предустановке отечественного софта на продаваемые в России устройства. Разработчики хотят полноценной установки на телефон, а закон позволяет производителям ограничиться ярлыками, запускающими установку, или окном выбора при первом включении.
Именно к этому варианту они и склоняются, рассказали осведомлённые источники «Коммерсанту». Зато закон не позволяет брать деньги с разработчиков за установку приложений. Хотя некоторые из них, например, Яндекс, готовы платить.
По словам источника «Ъ» в одном из производителей, большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс».
«Компания настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, которые предустановлены на всех устройствах с Android», — поясняет он.
Чтобы попасть на главный экран в смартфонах, «Яндекс» готов продолжить платить их производителям примерно по 25 руб. (около $0,35) за устройство, маскируя эти платежи под маркетинг или другие услуги, рассказывает другой источник. По его словам, это значительно меньше, чем раньше, когда подобная услуга стоила от $1 до $5. Наиболее выгодной, по словам источника, для производителей была модель разделения доходов, которые «Яндекс» и Mail.ru Group получали от рекламы в предустановленных приложениях за год.
Добавить 1 комментарий
Какая разница «устраивает — не устраивает»… Представитель производителя наводит тень на плетень и уводит разговор в комфортную для себя сторону. А важно лишь следование закону, здравому смыслу и курсу Единой России. Короче — Яндекс прав. Производители электроники намерены опять городить анонимную ахинею в «Коммерсанте» (чем они и занимались 2 года, когда шельмовали инициативу Заевой из ФАС и достаточно успешно её извратили.
Производители намерены нагло нарушить пункт «В» Правил* предварительной установки российских программ. Он гласит:
Если Google позволяет себе разместить поисковый виджет на главном экране, записать установленные софтины на диск — Яндекс должен поставляться ровно так же, с виджетом и установленный.
———
* http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230051