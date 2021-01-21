Между разработчиками приложений и производителями смартфонов возникло невзаимопонимание по поводу обязательной по закону предустановке отечественного софта на продаваемые в России устройства. Разработчики хотят полноценной установки на телефон, а закон позволяет производителям ограничиться ярлыками, запускающими установку, или окном выбора при первом включении.

Именно к этому варианту они и склоняются, рассказали осведомлённые источники «Коммерсанту». Зато закон не позволяет брать деньги с разработчиков за установку приложений. Хотя некоторые из них, например, Яндекс, готовы платить.