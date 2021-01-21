Доставка завышает стоимость транзакций для ритейла, несмотря на то, что оплачивается как рабский труд, рассказал на Гайдаровском форуме Дмитрий Алексеев, генеральный директор ООО «ДНС Групп».

Может быть это мой провинциальный взгляд, неправильный. Я приезжаю в Москву и смотрю на этих бедных доставщиков. Это же услуга, которая заточена на рабский труд. Житель Москвы, который пользуется доставкой, никогда не будет доставщиком. Это же все заточено на выходцев из Средней Азии, на которых не платят зарплатные налоги, они работают в тяжелых условиях за небольшие деньги. Даже в этом случае экономика вряд ли будет работать, потому что доставка это ахиллесова пята онлайна и тут есть хитрый эффект. Онлайн хорош тем, что у него большой эффект от масштаба. Сайт на 100 пользователей, грубо говоря, и сайт на 1 млн пользователей отличаются непринципиально. Но с доставкой вы обнаружите интересную особенность. Если вам нужно сделать 10 доставок, это одна себестоимость транзакции, если 1000, совсем другая, если 1 млн доставок, это еще дороже. Просто потому, что там нет эффекта от масштаба. Поэтому, я в доставку совершенно не верю, пока не придумается какая-нибудь беспилотная доставка либо другие технологии. Но инвесторы пускай инвестируют.

Алексеев считает искусственным деление на онлайн-и оффлайн-ритейл: компании используют разные инструменты и каналы привлечения и дистрибуции в зависимости от своего бизнеса и ситуации. В DNS не заметили влияния пандемии на долю доставок. Люди всегда будут ходить в оффлайновые магазины, потому что они «и так ходят», и будут по пути заглядывать в торговые точки.

Также Алексеев в очередной раз выразил недоумение успехом IPO Ozon, оцененного инвесторами в пять раз выше «М.Видео» и «Эльдорадо» вместе взятых. Это «хайп», но раз он связан с такими деньгами, это важный хайп, который нельзя игнорировать.