Аккаунт звезды русского Инстаграма Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, заблокировали в Яндекс.Еде. Это стало итогом почти года нападок со стороны певицы с 3,6 млн подписчиков (пример, осторожно, много мата). Об этом представители сервиса рассказали ведущему канал «Русский маркетинг» Семёну Ефимову, который следил за взаимоотношениями Зотеевой и «Еды».
В январе этого года Союз курьеров России призвал принять меры против Зотеевой после того, как она облила курьера, предположительно, кофе. Перед этим Зотеева в Инстаграме пообещала наказывать курьеров, которые окажутся без перчаток. Позже появилось видео: курьер отдает заказ, снимает перчатку, чтобы воспользоваться смартфоном, оказывается облит и обозван тварью.
Яндекс.Еда запустила службу юридической поддержки для курьеров и внесла дополнения в пользовательское соглашение. Пользователя могут ограничить в доступе к сервису или вовсе его лишить за «грубое, невежливое, некорректное» поведение в отношении сотрудников «Еды» и компаний, с которыми она работает, за действия, способные причинить им моральный ущерб или вред здоровью.
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как у них вообще можно что-то заказывать, неужели людям настолько всё равно кто привозит им еду?!
Она и дальше из принципа будет хамить, просто с другого телефона. Яндекс-абзацы ничего не дают. Это «школа» Алексея Макеева, шизофреника Alextime. Правда персонаж пестовал свою ненависть в видеозаписях из Мексики, а там сильны традиции народной расправы. Перед тем, как сесть на 37 лет в тюрьму Alextime был пропущен через процедуру линчевания, чуть не сдох. Самку же, даже просрочкой никто не накормит под запись.
Вот, что с такими делать?!
Нормально доставляют только каждый пятый заказ. В последний раз прождал 3 часа разные точки, так курьер ещё бутеры и не донёс. Перешёл пока на домашнюю еду.