Аккаунт звезды русского Инстаграма Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, заблокировали в Яндекс.Еде. Это стало итогом почти года нападок со стороны певицы с 3,6 млн подписчиков (пример, осторожно, много мата). Об этом представители сервиса рассказали ведущему канал «Русский маркетинг» Семёну Ефимову, который следил за взаимоотношениями Зотеевой и «Еды».

В январе этого года Союз курьеров России призвал принять меры против Зотеевой после того, как она облила курьера, предположительно, кофе. Перед этим Зотеева в Инстаграме пообещала наказывать курьеров, которые окажутся без перчаток. Позже появилось видео: курьер отдает заказ, снимает перчатку, чтобы воспользоваться смартфоном, оказывается облит и обозван тварью.

Яндекс.Еда запустила службу юридической поддержки для курьеров и внесла дополнения в пользовательское соглашение. Пользователя могут ограничить в доступе к сервису или вовсе его лишить за «грубое, невежливое, некорректное» поведение в отношении сотрудников «Еды» и компаний, с которыми она работает, за действия, способные причинить им моральный ущерб или вред здоровью.