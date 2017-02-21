Всё так просто, что даже непонятно, что писать. #стартапдня со скромным названием Button соединяет разработчиков мобильных приложений и компании, нуждающиеся в лидогенерации.

С точки зрения разработчика мобильного приложения, Button это выбор из пары десятков возможных кнопок в едином SDK, едином дашборде статистики и едином договоре. Регистрируемся один раз, выбираем релевантные своей теме кнопки и расставляем их по приложению. На карточке ресторана можно поставить значок «заказать» (opentable), на адресе «доехать» (uber), на названии песни «прослушать» (iTunes) и так далее пока не надоест. При этом при наличии чувства меры дополнительные кнопки не портят приложения, а, наоборот, даже расширяют функционал. Ну и, конечно, за каждый заказ, сделанный по кнопке, на счёт капают деньги.

С точки зрения рекламодателя — это обычная CPA сетка с несколько большим контролем за чистотой бренда, чем обычно; рекламодатель здесь должен разрешить использование своей кнопки в каждом новом приложении. При этом не приходится самому работать с мелкими разработчиками из длинного хвоста, искать их по всему интернету, объяснять, как работает SDK, платить по $50 в неделю каждому и объяснять, почему в этот раз $45, хотя месяц назад было на $10 больше. Всё это берет на себя Button.

Естественно крупный разработчик в эту игру играть не будет — прямой договор даст чуть больше хлопот, но зато отсутствие комиссии. Однако если речь идет о DAU в 1000 или 10000 пользователей, то альтернативы для Buttons у приложения может и не быть, маркетинг гиганта типа Uber до него просто не снизойдет. Отсутствие альтернативы приводит к чудовищной комиссии — по умолчанию это 50% практически только за проксирование API. Впрочем, даже на таких условиях работа с мелкими приложениями муторная и дорогая, на прибыль Buttons пока не вышел, продолжает поднимать инвестиции, всего уже больше 30 миллионов долларов получил.