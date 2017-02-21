Издательские группы «Альпина Паблишер» и «Азбука-Аттикус» прекратили поставки книг в интернет-магазин «Лабиринт». Как сообщил изданию «Коммерсантъ» совладелец «Альпины» Александр Лиманский, после десяти лет сотрудничества издательство перестали устраивать условия сотрудничества: «Лабиринт» просил предоставлять существенные скидки и делать запасы книг на складе магазина на шесть месяцев продаж.

«Альпина Паблишер» — одно из крупнейших издательств литературы нон-фикшн, «Азбука-Аттикус» занимает четвертое место среди всех издательских групп по тиражам. «Лабиринт» — крупнейший в стране книжный интернет-магазин. Материнская компания интернет-магазина, в которую также входит издательство «Лабиринт пресс» и розничная сеть «Книжный лабиринт», в 2015 году заработала 6,04 млрд рублей выручки при 2,5 млн рублей чистой прибыли, следует из данных Kartoteka.ru. Холдинг принадлежит Евгению Патрушеву.

«[Условия интернет-магазина приводили] к крайне низкой маржинальности за счет низкой цены поставки и потерь в замороженных товарных остатках и оборотных средствах», — говорит он. На «Лабиринт» приходилось около 12% книжных продаж «Альпины» и 8% всего оборота группы, несмотря на это, доход «Альпины» существенно вырос после прекращения партнёрства: продажи в других интернет-магазинах увеличились на 20%-50%, говорит Лиманский. Всего онлайн-продажи дают 50−60% оборота группы.

Гендиректор «Азбуки-Аттикус» Леонид Шкурович говорит, что ведутся переговоры с «Лабиринтом» — пока прекращены поставки для всех издательств группы — «Азбуки», «Иностранки», «Колибри» и «Махаона». Совокупно на онлайн-продажи приходится около 25% оборота группы, долю «Лабиринта» Шкурович не раскрывает.