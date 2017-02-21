В соответствуещем канале уже есть готовые темы
Также можно создавать свои с помощью редактора
Раньше подобная опция появилась на десктопе. Значит вскоре будет и iOS
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Раньше подобная опция появилась на десктопе. Значит вскоре будет и iOS
В соответствуещем канале уже есть готовые темы
Также можно создавать свои с помощью редактора
Раньше подобная опция появилась на десктопе. Значит вскоре будет и iOS
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Скорее всего это выдуманный скриншот. Ближайшая «Далекая-далекая галактика» в 2,52 млн св. лет. Телефон Моники из 10 цифр очень забавен, с учетом того, что в галлактиках триллионы звезд.