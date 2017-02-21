Яндекс.Толока, система для выполнения простых заданий асессорами, ввёла новый тип заданий — «отзыв о товаре» в Яндекс.Маркете. За уникальный отзыв о товаре доброволец получает небольшие деньги, минимальная ставка 10 центов. «На первом этапе мы будем экспериментировать с разными ставками в разных категориях товаров, и анализировать отклик участников», — объяснили в «Яндексе». Поисковик хочет, чтобы отзывы появлялись у тех товаров, что часто покупаются, но отзывы о них редки. Сейчас это детские товары, зоотовары, товары для красоты и здоровья.

Отзыв должен быть уникальным и публиковаться от имени реального человека. Товар покупать необязательно, человек может описать, то чем он уже владеет или пользуется. «Неважно, где и когда Вы купили его, главное — чтобы данный товар был представлен на Яндекс.Маркете (чтобы Вы могли дать на него ссылку) и находился у Вас (чтобы Вы могли сделать его фотографии)», — пишет «Яндекс» в заданиях.

Яндекс.Маркет регулярно проводит проверки магазинов, но «Толока» подключилась к «Маркету» лишь недавно. В начале февраля сервис предложил заказать с Яндекс.Маркета товар за 1000−1500 рублей, затем вернуть его в магазин и поделиться впечатлениями о работе.