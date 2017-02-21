Онлайн-кинотеатр Zoomby не расплатился с ВГТРК и заморозился


ВГТРК выиграла в суде у «Вебтв», которой принадлежит онлайн-кинотеатр Zoomby, и получит от компании 46 млн и 7 млн рублей пени. Речь идет о задолженности кинотеатра перед ВГТРК за размещение рекламы на сайте Zoomby по договору 2010 года. Владельцы Zoomby фактически перестали его поддерживать, проект, вероятнее всего, заморожен. «Газпром-медиа», которому принадлежит 73% Zoomby, сосредоточился на развитии другого альянса видеосервисов — «Руформа», куда входит Rutube и Pladform.

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Добавить 2 комментария

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    Joshua Happytree

    задолженности кинотеатра перед ВГТРК за размещение рекламы на сайте Zoomby
    Поправьте, за размещение контента, а не рекламы

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    Rober Artua bondarenko.guru - бизнес консультант

    Не везет как то «народному достоянию» с медиаактивами. Вроде бы им принадлежал невинно убиенный muz.ru, который с треском провалился. Теперь вот и это. С другой стороны, я писал еще ранее, что рынок сам себя отрегулирует и уберет все лишнее. Зумби был так же нужен, как и Твигл.

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