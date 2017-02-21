ВГТРК выиграла в суде у «Вебтв», которой принадлежит онлайн-кинотеатр Zoomby, и получит от компании 46 млн и 7 млн рублей пени. Речь идет о задолженности кинотеатра перед ВГТРК за размещение рекламы на сайте Zoomby по договору 2010 года. Владельцы Zoomby фактически перестали его поддерживать, проект, вероятнее всего, заморожен. «Газпром-медиа», которому принадлежит 73% Zoomby, сосредоточился на развитии другого альянса видеосервисов — «Руформа», куда входит Rutube и Pladform.