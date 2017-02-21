CATs, аббревиатура от Custom Application Tokens, представляет собой технологию, благодаря которой каждый проект может выпускать собственную криптовалюту — специальные токены приложений. Данный инструмент позволяет бизнесу создать внутреннюю валюту на блокчейне, которую держатели затем могут продать или докупить на открытом рынке, использовать для оплаты товаров и услуг в рамках проекта, обменять на другие токены и даже безвозмездно передать любому пользователю на свое усмотрение.

Эмиссия CATs позволяет стартапу организовать привлечение коллективного финансирования, а его участникам открывает перспективы для заработка с продажи токенов в будущем в случае успешного развития проекта. Специальные токены приложений могут быть привязаны и конвертироваться как в фиатную, так и в криптовалюту. Такая модель обеспечивает стартапу независимость от венчурных инвесторов и исключает посредников в процессе сбора средств. Проект финансируют его будущие пользователи, к которым основатели обращаются напрямую.

Развитию CATs, как инструмента для привлечения инвестиций, предшествовал ряд событий, произошедших в блокчейн-индустрии за последние несколько лет.

Новый этап эволюции блокчейна

Внедрение и использование технологии блокчейн, по мнению аналитиков Accenture, в будущем может сберечь для инвестиционных банков до $12 миллиардов ежегодно. А по данным Банка Англии, запуск цифровой валюты Центрального банка, функционирующей на основе блокчейна, способен увеличить ВВП на 3%.

По данным Coindesk, в 3 квартале 2016 года доля инвестиций в блокчейн-проекты превысила объем инвестиций в биткойн почти в 2,5 раза. Вместе с постепенным развитием блокчейн-проектов меняется и подход к привлечению инвестиций. На рынке появляется новая модель коллективного финансирования проектов участниками криптовалютного сообщества — ICO.

Как работают CATs в рамках ICO

Технология CATs своим появлением обязана выходу на рынок и развитию открытых блокчейн-платформ, таких как Ethereum, BitShares, Waves, NXT, Lisk, функционал которых позволяет разработчикам создавать отдельные приложения.

Некоторые из вышеперечисленных платформ привлекли финансирование на свое развитие с помощью краудсейла нативных токенов — ICO (Initial Coin Offering). Так, например, Ethereum привлек с помощью ICO около $18,5 миллионов, Waves — около $16,5 миллионов, Lisk — $5,7 миллионов (список крупнейших ICO).

Распродаваемые в ходе ICO нативные токены, помимо функции обмена и инвестирования, служат также средством вознаграждения майнеров и таким образом обеспечивают работу вышеперечисленных платформ. В отличие от нативных токенов, которые поддерживают жизнедеятельность открытых блокчейн-систем, более гибкие CATs могут быть выпущены отдельными приложениями и использоваться только для привлечения проектного финансирования в рамках ICO.

ICO (Initial Coin Offering — первичное предложение койнов) — аналог краудфандинга в мире криптовалют, кампания по привлечению коллективного финансирования за счет продажи выпущенных токенов как действующим, так и потенциальным пользователям проекта. Такой метод позволяет стартапу привлекать средства напрямую без посредников, при этом не связываясь с венчурными инвесторами. Для участников ICO-кампании покупка токенов — вовсе не благотворительный акт и представляет инвестиционный интерес с расчетом на благополучное развитие проекта в перспективе. Модель ICO может оказаться полезной не только для криптовалютных проектов. Главные условия для организации такой кампании по привлечению финансирования: возможность интеграции токена в функционал проекта, а также наличие инструмента корреляции стоимости токена с уровнем развития стартапа и спросом на его продукты или услуги.

Общее количество токенов, которое стартап заявляет перед началом ICO, может быть любым. Единственная задача инициаторов кампании заключается в обеспечении оптимального соотношения всех выпущенных токенов и размера суммы, которую проект стремится в итоге привлечь. Условно, выпуск 1 миллиарда токенов под $1000 финансирования будет выглядеть, по меньшей мере, странно.

Стартап, который проводит ICO, помимо средств на развитие получает также сообщество пользователей, способных испытать предоставляемые продукты или услуги, а также оказать поддержку в продвижении проекта на рынке. В сравнении с процессом поиска и согласования условий с венчурными инвесторами, привлечение коллективного финансирования можно организовать проще и быстрее. Поэтому метод ICO на сегодняшний день довольно популярен и в будущем может оказать влияние на венчурный рынок в целом.

Если сравнивать ICO-кампании c IPO, то организация публичного предложения койнов значительно экономичнее и проще в реализации, нежели организация первичного публичного предложения. Для проведения IPO необходимо участие инвестиционных компаний и банков, юристов и аудиторов. А для организации ICO достаточно понимания концепции и поддержки проекта со стороны криптовалютного сообщества. Если стартап, выходящий на ICO обладает сформулированной идеей, этого уже может быть достаточно для привлечения средств. В отличие от IPO, проект, привлекающий финансирование с помощью ICO, получает помимо инвестиций сообщество потенциальных пользователей, которые заинтересованы в успехе проекта, а значит, будут рекомендовать его на рынке и давать обратную связь относительно качества его работы.

Пример успешного ICO — первичное предложение койнов блокчейн-платформой Waves. К лету прошлого года Waves удалось привлечь около $16,5 миллионов. Это 3-я по величине краудфандинговая кампания в области блокчейна и криптовалют. Всего было выпущено 100 миллионов токенов Waves. 85% токенов были проданы 6000 инвесторов. В данный момент токены Waves торгуются на бирже, стоимость одного токена составляет $0,25. Этими токенами в рамках платформы можно обмениваться, продавать и покупать их за крипто- и фиатную валюту, а также оплачивать стоимость комиссий за перевод и за выпуск новых своих собственных токенов. Следовательно при росте популярности платформы токен Waves будет дорожать.

Несмотря на кажущееся сходство с первичным публичным предложением акций — IPO, распродаваемые в ходе ICO специальные токены приложений не имеют никакого отношения к ценным бумагам или долям в компании. CATs представляют собой цифровую валюту, интегрированную в функционал проекта. Токен привязан исключительно к стоимости продуктов и услуг компании-эмитента.

Как и у любого инструмента, у технологии CATs есть определенные особенности:

Проект , выпустивший CATs , не имеет права гарантировать их приобретателям дивиденды.

выпустивший CATs не имеет права гарантировать их приобретателям дивиденды. Юридически CATs не могут быть приравнены к доле акций в капитале предприятия.

Проект-эмитент специальных токенов не имеет права гарантировать держателям выкуп их CATs по более высокой цене в будущем.

Для всех вышеперечисленных действий требуется специальное разрешение органов государственного контроля. Поскольку специальные токены приложений — цифровые единицы с гибкой ценой, сделки купли-продажи с ними не могут конфликтовать с правовыми нормами.

Что нас ждет

В сфере блокчейна сегодня заметна активная исследовательская деятельность, громкие ICO и первые пилотные запуски. Велика вероятность, что в среднесрочной перспективе публичное размещение койнов будут использовать не только онлайн-проекты, но и стартапы из реального сектора. Пройдет некоторое время, прежде чем организация ICO-кампаний минует стадию «обкатки» и станет по-настоящему популярным инструментом. Более простой процесс привлечения финансирования с помощью CATs, не требующий присутствия посредников, может со временем стать дополнительным подспорьем для развития стартапов по всему миру.