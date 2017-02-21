Сервис вызова такси «Яндекса» получил у московского аэропорта «Шереметьево» первые две полосы перед терминалом «D». Около выхода будут стоять машины подключённые к сервису, которые не нужно предварительно вызывать — пассажиру достаточно выйти и сесть в машину. Конкуренты из Uber, Gett, обычные автомобили (и даже машины Яндекс.Такси, заказанные через обычное приложение), будут забирать пассажиров с 3−4 полос перед терминалом. Совместно с аэропортом и интегратором «ВессоЛинк» Яндекс.Такси построили схему способную вывозить прибывающих путешественников «за минуту и по фиксированной цене». Директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян утверждает, что она в 2−3 раза ниже, чем «у неофициальных таксистов в зоне прилёта» (у конкурентов в Uber есть фиксированный тариф — 850 рублей за поездку из «Шереметьево» в любой район Москвы). Аэропорт и «Яндекс» и не раскрыли условия своего сотрудничества.

Привычки иностранцев , которые должна разрушить парковка « Яндекса»: Аэропорт Шереметьево произвел на меня неожиданно приятное впечатление. В отличие от суетного JFK здесь было тихо, работа была отлажена. Мой багаж прибыл вовремя […] Используя бесплатный Wi-Fi в аэропорту, я открыл свое приложение Uber, и за мной приехал изящный BMW. Джеймс Брэдли (James Bradley), The Duran, США.

В технологическую и организационную платформы Яндекс.Такси для аэропортов «Яндекс» включил, в частности: стойки заказа поездок и программу водителя Яндекс.Таксометр, подключённую к системам безопасности. Машины предоставленные Яндекс.Такси въезжают в «Шереметьево» по бесконтактным меткам. Вышеупомянутые стойки для вызова такси уже известны гостям Москвы, прибывающим в другой аэропорт — «Домодедово». В этом аэропорте на стойках вызываются машины конкурента «Яндекса», Gett. Фактически в Шереметьево стойки вызова «Яндекса» не стоят, но они могут появиться на следующей неделе. У сервиса пока нет поддержки оплаты банковскими картами, водители Яндекс.Такси, обслуживающие новый проект в «Шереметьево», берут только наличные.

Яндекс.Такси объяснили, что платформа переносима из «Шереметьево» — похожий проект можно развернуть в любом аэропорту.