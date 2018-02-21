Провайдер МГТС, контролирующий около 30% рынка широкополосного доступа в интернет в Москве, опубликовал статистику посещения различных ресурсов своими абонентами. Instagram впервые стала самой посещаемой соцсетью у абонентов МГТС и по объему трафика обогнала «ВКонтакте», которая занимала лидирующие позиции в 2016 году. На третьем месте по объему трафика оказались «Одноклассники». В МГТС не раскрывают абсолютные цифры, но подчеркивают, что «разрыв между этими соцсетями минимальный».

Наибольшая доля абонентского трафика — 32%, как и годом ранее, пришлась на стриминговые видеосервисы. Лидеры этой категории остались прежними —YouTube и Rutube. Доля трафика от игровых ресурсов выросла за год на 2 п.п. и составила 3%. Первое и второе место среди многопользовательских онлайн-игр заняли игры — лидеры 2016 года: Dota 2 и Counter Strike. Игру Minecraft с третьего места сместила League of Legends.

Летом 2015 года «ВКонтакте» запустила сервис Snapster, во многом повторяющий функционал Instagram. В сентябре 2017 года компания объявила о заморозке проекта, уточнив, что это был «смелый эксперимент», который закончился неудачно.