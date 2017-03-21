В результате очередного сбоя ВК в ночь на 21 марта у пользователей на полчаса появилась возможность увидеть социальную сеть глазами администратора — они случайно получили доступ к баг-трекеру и другим функциям модераторов (расширенный доступ к профилю, где, оказывается, есть кнопки «Личная карточка», «Вектор интересов», «Открыть приватные фото», «Статистика страницы» и проч.; доступ к банрепорту; история запросов пользователя и другое). Больше всего юзеров возмутило, что у модераторов ВК оказался доступ к приватным фотографиям и истории запросов.

Администрация соцсети агрессивно удаляла скриншоты, снятые пользователями. Однако, кроме видео выше сохранились и другие интересные моменты (Хабр).

Обновлено в 11:30: Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте», в группе «Роем!» прокомментировал, что такие меры связаны с борьбой с детской порнографией. «Оно, естественно, логируется и проверяется», — сказал Круглов. Он также отметил, что доступ к приватным фото есть не у всех сотрудников.