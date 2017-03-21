Открытка компании: Почему модераторы «ВКонтакте» могут смотреть приватные фото пользователей? (+Круглов: Чтобы бороться с детским порно)


В результате очередного сбоя ВК в ночь на 21 марта у пользователей на полчаса появилась возможность увидеть социальную сеть глазами администратора — они случайно получили доступ к баг-трекеру и другим функциям модераторов (расширенный доступ к профилю, где, оказывается, есть кнопки «Личная карточка», «Вектор интересов», «Открыть приватные фото», «Статистика страницы» и проч.; доступ к банрепорту; история запросов пользователя и другое). Больше всего юзеров возмутило, что у модераторов ВК оказался доступ к приватным фотографиям и истории запросов.

Администрация соцсети агрессивно удаляла скриншоты, снятые пользователями. Однако, кроме видео выше сохранились и другие интересные моменты (Хабр).

Как наказать сообщества
Как наказать сообщества
Как выглядят банрепорты
Как выглядят банрепорты
По неподтверждённой информации, есть алгоритм распознования порнокартинок на аватарках
По неподтверждённой информации, есть алгоритм распознования порнокартинок на аватарках

Обновлено в 11:30: Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте», в группе «Роем!» прокомментировал, что такие меры связаны с борьбой с детской порнографией. «Оно, естественно, логируется и проверяется», — сказал Круглов. Он также отметил, что доступ к приватным фото есть не у всех сотрудников.

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Добавить 3 комментария

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    André Pozz

    «увидеть социальную сеть глазами администратора» «юзеров возмутило"
    Админ он как врач, может всё смотреть

    А вот хэши картинок — это похоже на алгоритм распознавания одинаковых изображений. Интересно, как они используются

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    Herbonit > André Pozz контекст

    вместо хранения кучи одинаковых изображений хранится одно и ссылки на него от разных пользователей/групп. Ничего нового, то же самое делает yandex и более того yandex рассказывает на конференциях как он это делает

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