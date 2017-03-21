Российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не оплаченных услугах отправлены в налоговую и с них придется заплатить подоходный налог. Подобные уведомления стали получать абоненты «Ростелекома» и «Вымпелкома».
«Ростелеком» известил клиентов, что с 1 марта 2016 года в связи с изменением федерального законодательства «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем» и оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы, говорится в сообщении оператора, опубликованном в понедельник, 20 марта. В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса с полученной экономической выгоды физическим лицам необходимо заплатить подоходный налог по ставке 13%.
Абонентов, которые не заплатили налог, ждут обычные санкции, например сложности на паспортном контроле при попытке вылететь из России. Операторам приходится искать новые способы воздействия на должников, так как с начала 2017 года вступили в действие поправки к законодательству, существенно ограничивающие деятельность коллекторов. Ранее операторы активно привлекали коллекторские агентства, передавая им даже задолжности в несколько десятков рублей, сейчас им приходится искать новые методы воздействия на недобросовестных абонентов.
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Это ж сколько надо вслуг связи потребить чтоб на паспортном контроле из-за 13% их стоимости проблемы возникли
Ростелеком будет начислять абонентскую плату до момента расторжения договора или погашения задолженности. То, что вы не пользуетесь услугами их совершенно не волнует. Например, если у вас был тариф 650 рублей в месяц, а вы переехали из квартиры и не расторгли с Ростелеком договор, то налоговая будет начислять по ±1000 рублей на задолженность перед оператором ежегодно. А там, гипотетически, 5 лет — и сюрприз в аэропорту.
Позвольте вас спросить: почему от вас так отвратительно пахнет?
Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности.
Вчера котов душили-душили, душили-душили, душили-душили…
Какая-то странная прибыль. А почему не идут стандартным путем — подать на должника в суд?
Логика действий операторов простая, 100 рублей долга мы давно списали, зато теперь будим учить человека пунктуальности.
С другой стороны операторы фактически навязывают свои услуги. У меня есть предоплатный тариф одного сотового оператора, так мне периодически менеджеры звонят и предлагают подключить автоматический «обещанный платеж». А интернет провайдер (Онлайм — Ростелеком) так вообще по своей инициативе подключил «обещанный платеж» аж на 14 дней. Раньше «обещанный платеж» на 2−3 дня надо было активировать в личном кабинете. Может быть моя неоплата свидетельство того, что я собрался договор расторгнуть?
Надо себя осторожно вести с операторами связи, даже если у тебя предоплатный тариф.