Российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не оплаченных услугах отправлены в налоговую и с них придется заплатить подоходный налог. Подобные уведомления стали получать абоненты «Ростелекома» и «Вымпелкома».

«Ростелеком» известил клиентов, что с 1 марта 2016 года в связи с изменением федерального законодательства «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем» и оператор связи обязан направлять информацию о таких случаях в налоговые органы, говорится в сообщении оператора, опубликованном в понедельник, 20 марта. В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса с полученной экономической выгоды физическим лицам необходимо заплатить подоходный налог по ставке 13%.

Абонентов, которые не заплатили налог, ждут обычные санкции, например сложности на паспортном контроле при попытке вылететь из России. Операторам приходится искать новые способы воздействия на должников, так как с начала 2017 года вступили в действие поправки к законодательству, существенно ограничивающие деятельность коллекторов. Ранее операторы активно привлекали коллекторские агентства, передавая им даже задолжности в несколько десятков рублей, сейчас им приходится искать новые методы воздействия на недобросовестных абонентов.