Минпромторг поддержал идею АКИТ бороться с наличными в e-commerce и еще больше зарегулировать агрегаторы


Сегодня Минпромторг одобрил предложенный АКИТ документ под названием «Стратегия развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года», разработанный АКИТ. Представитель АКИТ пояснил основные предложения, изложенные в стратегии:

  • Интернет-магазинам хотят запретить ставить цены при безналичном расчете выше, чем при оплате наличными. По мнению АКИТ, на оплате наличными настаивают серые игроки рынка и компании, которые не хотят вкладывать средства в процессинг. Ассоциация считает, что надо добиться равноправия для безналичной системы оплаты.
  • Товарным агрегаторам нужно будет перепроверять контрагентов и запрашивать информацию о конкретных товарах не у продавца, а у производителя, чтобы избежать обмана покупателей.
Взаимодействие агрегаторов и производителей уже существует. В апреле 2016 года Яндекс.Маркет разрешил производителям товаров доплачивать за «ставки» так называемых «рекомендованных магазинов». В октябре «Маркета» дал производителям «страницы брендов», а ещё 4 года назад Яндекс.Маркет предложил им маркировать своих официальных дистрибуторов. Впрочем инициатива не защитила агрегатор от претензий. Спустя год президент и основатель розничной сети «М.Видео» Александр Тынкован заявил, что «Яндекс» должен нести ответственность за нарушение прав потребителей, которые могут с помощью Яндекс.Маркета купить контрафактный (серый) товар.

  • Иностранные интернет-магазины предлагается обязать создавать представительства по защите прав потребителей на территории РФ. Иностранные площадки достаточно давно пытаются обязать создавать операционные дочки в России, а не представительства, которые не ведут коммерческой деятельности как у большинства иностранных компаний, работающих в стране.

По словам представителя ассоциации, документ «концептуально поддержан».

«Высказывали сомнения относительно необходимости регулирования товарных агрегаторов, а также необходимости введения НДС-регистрации, но сам Минпромторг все поддержал», — сказали в АКИТ.

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое