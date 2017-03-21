Сегодня Минпромторг одобрил предложенный АКИТ документ под названием «Стратегия развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года», разработанный АКИТ. Представитель АКИТ пояснил основные предложения, изложенные в стратегии:

Интернет-магазинам хотят запретить ставить цены при безналичном расчете выше , чем при оплате наличными. По мнению АКИТ , на оплате наличными настаивают серые игроки рынка и компании , которые не хотят вкладывать средства в процессинг. Ассоциация считает , что надо добиться равноправия для безналичной системы оплаты.

чем при оплате наличными. По мнению АКИТ на оплате наличными настаивают серые игроки рынка и компании которые не хотят вкладывать средства в процессинг. Ассоциация считает что надо добиться равноправия для безналичной системы оплаты. Товарным агрегаторам нужно будет перепроверять контрагентов и запрашивать информацию о конкретных товарах не у продавца , а у производителя , чтобы избежать обмана покупателей.

Взаимодействие агрегаторов и производителей уже существует. В апреле 2016 года Яндекс.Маркет разрешил производителям товаров доплачивать за «ставки» так называемых « рекомендованных магазинов». В октябре « Маркета» дал производителям « страницы брендов», а ещё 4 года назад Яндекс.Маркет предложил им маркировать своих официальных дистрибуторов. Впрочем инициатива не защитила агрегатор от претензий. Спустя год президент и основатель розничной сети « М.Видео» Александр Тынкован заявил, что « Яндекс» должен нести ответственность за нарушение прав потребителей , которые могут с помощью Яндекс.Маркета купить контрафактный ( серый) товар.

Иностранные интернет-магазины предлагается обязать создавать представительства по защите прав потребителей на территории РФ. Иностранные площадки достаточно давно пытаются обязать создавать операционные дочки в России , а не представительства , которые не ведут коммерческой деятельности как у большинства иностранных компаний , работающих в стране.

По словам представителя ассоциации, документ «концептуально поддержан».