Сегодня Минпромторг одобрил предложенный АКИТ документ под названием «Стратегия развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года», разработанный АКИТ. Представитель АКИТ пояснил основные предложения, изложенные в стратегии:
- Интернет-магазинам хотят запретить ставить цены при безналичном расчете выше, чем при оплате наличными. По мнению АКИТ, на оплате наличными настаивают серые игроки рынка и компании, которые не хотят вкладывать средства в процессинг. Ассоциация считает, что надо добиться равноправия для безналичной системы оплаты.
- Товарным агрегаторам нужно будет перепроверять контрагентов и запрашивать информацию о конкретных товарах не у продавца, а у производителя, чтобы избежать обмана покупателей.
Взаимодействие агрегаторов и производителей уже существует. В апреле 2016 года Яндекс.Маркет разрешил производителям товаров доплачивать за «ставки» так называемых «рекомендованных магазинов». В октябре «Маркета» дал производителям «страницы брендов», а ещё 4 года назад Яндекс.Маркет предложил им маркировать своих официальных дистрибуторов. Впрочем инициатива не защитила агрегатор от претензий. Спустя год президент и основатель розничной сети «М.Видео» Александр Тынкован заявил, что «Яндекс» должен нести ответственность за нарушение прав потребителей, которые могут с помощью Яндекс.Маркета купить контрафактный (серый) товар.
- Иностранные интернет-магазины предлагается обязать создавать представительства по защите прав потребителей на территории РФ. Иностранные площадки достаточно давно пытаются обязать создавать операционные дочки в России, а не представительства, которые не ведут коммерческой деятельности как у большинства иностранных компаний, работающих в стране.
По словам представителя ассоциации, документ «концептуально поддержан».
«Высказывали сомнения относительно необходимости регулирования товарных агрегаторов, а также необходимости введения НДС-регистрации, но сам Минпромторг все поддержал», — сказали в АКИТ.
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Надо выборы Путина переносить на 2017 год, а то целый год сопли жевать будут пока российские интернет-магазины не передохнут.