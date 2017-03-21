АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за 2016 год. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил 360 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом раньше. Объем сегмента маркетинговых услуг составил 94,5 млрд рублей, что примерно на 7% больше, чем в 2015 году. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 630−650 млрд рублей.

ТВ остается крупнейшим сегментом рекламного рынка с оборотом в 150,8 млрд рублей, рост этого сегмента составил 10%. Интернет показывает сравнимые обороты — 136 млрд рублей в 2016 году, рост этого рынка составил 20%. Единственным сегментом, показавшим падение, оказалась пресса. Этот сегмент сократился на 16% и составил 15,1 млрд рублей.