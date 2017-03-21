Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил давать IT-компаниям, которые занимаются экспортом продукции или импортозамещением, займы по льготным ставкам. «IT-компании ничем не хуже промышленников. Если у нас есть инструмент с льготными займами под 5%, то давайте такой же инструмент дадим нашим айтишникам», — заявил министр выступая на организованном «Ъ» бизнес-бранче «Россия — мировой экспортер ПО». Также он отметил, что одним из критериев для предоставления займов могло бы стать нахождение программных продуктов компании в реестре отечественного ПО.