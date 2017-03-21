PayPal и Data Insight провели исследование, в результате которого установили, что аудитория онлайн-магазинов продолжает расти, несмотря на замедление роста российской интернет-аудитории, сообщили «Ведомости». Также в результате опроса выяснилось, что в 2016 году через интернет получили денежный перевод 56% респондентов, из них 17% — за проданный товар или услугу. Интересно, что каждый третий интернет-пользователь в России когда-то продавал в онлайне те или иные товары, чаще — подержанные вещи.

В основном торговали те, чей доход составляет более 100 000 на семью: среди них продажей товаров или услуг в интернете занимались 71%.