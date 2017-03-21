Apple представила приложении Clips для создания видео с текстом, графикой и другими эффектами. Сервис содержит различные фильтры для видео, например позволяет поставить смайлик, стрелку или облако с текстом. Можно добавить музыку, которая автоматически подстраивается под длину видео. Также Clips распознает лица в видеороликах и предлагает подставить имена из списка контактов.
Приложение появится App Store в начале апреля и будет бесплатным и доступным во всех странах для пользователей с системой не старее iOS 10.3. Apple стала едва ли не последним игроком на рынке, представившим приложение с функционалом, аналогичным тому, что есть у Snapchat. Функции создания видео с различными масками и дорисованными элементами есть у Facebook, Instagram, WhatsApp, российских «ВКонтакте» и «Одноклассников», есть отдельные приложения для обработки видео, в том числе российская Prisma
Добавить 2 комментария
Плохая попытка, анонимный редактор роема.
а выкладывать эти поделки из убийцы снепчата куда? в то же снепчат?