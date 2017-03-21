Apple представила приложении Clips для создания видео с текстом, графикой и другими эффектами. Сервис содержит различные фильтры для видео, например позволяет поставить смайлик, стрелку или облако с текстом. Можно добавить музыку, которая автоматически подстраивается под длину видео. Также Clips распознает лица в видеороликах и предлагает подставить имена из списка контактов.

Приложение появится App Store в начале апреля и будет бесплатным и доступным во всех странах для пользователей с системой не старее iOS 10.3. Apple стала едва ли не последним игроком на рынке, представившим приложение с функционалом, аналогичным тому, что есть у Snapchat. Функции создания видео с различными масками и дорисованными элементами есть у Facebook, Instagram, WhatsApp, российских «ВКонтакте» и «Одноклассников», есть отдельные приложения для обработки видео, в том числе российская Prisma и т. д. Пока не ясно, насколько востребованным окажется тот же функционал от самой Apple, хотя проблем с лояльной аудиторией у компании никогда не было.