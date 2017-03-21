Департамент транспорта Москвы обязал такси-сервисы отчитываться о местоположении машин, соответствующий приказ (4 Мб, pdf) подписал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Приказ касается как обычных таксопарков, так и агрегаторов услуг, в том числе Яндекс.Такси, Uber и других участников рынка.

Два крупных агрегатора Яндекс.Такси и «Сити Мобил» передают данные о местоположении своих машин с 2015 года. Gett и Uber с 2016 года предоставляют лишь статистическую информацию, например, номера машин и справку о водителях. Год назад МВД, не используя предоставленных сведений о людях, проверило 173 тысячи таксистов Москвы: выяснилось, что 40% водителей — иностранцы, 902 человека из них «судимые», один человек находился в международном розыске.

По замыслу Дептранса, учёт местоположения машин повысит безопасность пассажиров в нестандартных ситуациях. Также полученные данные помогут оптимизировать дорожную инфраструктуру города, например, организовать дополнительные стоянки такси, что выгодно для такси, и уточнить маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов, что владельцам такси неинтересно.

Обеспокоенность сервисов такси, обычно, по их словам, вызывает возможность «разглашения» полученных городом данных о поездках, тем более, что в мировой практике такие случаи уже происходили. К примеру, городские власти Нью-Йорка в 2014 году выложили в открытый доступ информацию, полученную от нескольких таксопарков, не позаботившись об обезличивании информации. В результате стало возможно отследить, куда и в какое время ездили различные знаменитости. Ещё одно опасение такси — с помощью сведений о поездках, якобы, можно следить за финансовыми показателями компаний, что нарушает их коммерческую тайну.