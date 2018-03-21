«Лаборатория Касперского» (ЛК) намерена открыть дата-центр и центр разработки в Швейцарии. По словам источника Reuters, это будет также центр разработки, а также своего рода открытая площадка, призванная продемонстрировать общественности, открытость копании по отношению к мировому бизнес-сообществу и пользователям по всему миру. Подобные «центры прозрачности» также планируется открывать в других странах Европы, Азии и США.

Помимо «просветительской» миссии швейцарский центр будет выполнять обычные функции в рамках работы антивирусной компании — анализировать вредоносный код, писать программные модули и т. дю, при этом информация не будет передаваться в Москву в 99% случаев.

В последний год ЛК столкнулась с многочисленными обвинениями в том, что якобы «находится под влиянием российских силовиков» и значит ее ПО может быть использовано в интересах российских спецслужб. Под этим предлогом в частности госчиновникам в США и Великобритании запретили использовать продукцию ЛК, а некоторые сетевые магазины в США убрали ее продукцию с полок просто «на всякий случай».