Яндекс.Директ увеличит рекламный инвентарь, который продается на площадках сервиса объявлений Avito, говорится в сообщении «Яндекса». Договоренность Яндекса и Avito подразумевает увеличение доли рекламы Директа на всех платформах: на мобильной, десктопной версии сайта, в приложении Avito, а также продолжение прицельной оптимизации каждого рекламного блока — чтобы показы в них были максимально полезны рекламодателям.
Благодаря данным и технологиям «Яндекса» реклама на Avito станет более релевантной для пользователей. В свою очередь, рекламодатели получат качественный трафик с Avito, ежемесячная аудитория которого превышает 32 млн человек, — сказал Юрий Новиков, руководитель направления монетизации Avito.
В июле 2015 года Avito запустил собственную площадку контекстной рекламы. На сайте появился соответствующий раздел, который объясняет принцип работы сервиса, предлагалось рекламировать интернет магазины со ссылками на карточки товаров. Этот проект был закрыт в ноябре 2017 года, уточнили в Avito.
Добавить 3 комментария
Давно пора, пользовался я как то контекстной системой авито, очень корявая была и получить положительный ROI так и не удалось, возможно сейчас будет получше, все-таки яндекс директ по сравнению с системой от авито просто космос
Вообще какие то медленные эти авито, куда только их акционеры смотрят, я всегда недоумевал почему они все медлят с гарантией сделки, но уже похоже поздно, молодые и борзые из Юлы все уже сделали и уже есть результат:
https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/149418/
Я кстати давно говорил что юла порвет авито.
Вот потому я против гос. компаний, даже частные бронзовеют, но они то хоть смертные и уступают таким образом место другим, а гос. компания будет висеть на шее страны бесконечно долго, как Почта России например, сколько бы убытков она не показала.
Дорогая редакция, а какие причины закрытия сервиса? Ходили разговоры, что дело в отстутствии внутренней документации для разработчиков. Из-за чего внести какие-либо правки/улучшения оказалось сложной задачей, а писать сервис с нуля у владельцев не было желания. Можете рассказать подробности?