Яндекс.Директ увеличит рекламный инвентарь, который продается на площадках сервиса объявлений Avito, говорится в сообщении «Яндекса». Договоренность Яндекса и Avito подразумевает увеличение доли рекламы Директа на всех платформах: на мобильной, десктопной версии сайта, в приложении Avito, а также продолжение прицельной оптимизации каждого рекламного блока — чтобы показы в них были максимально полезны рекламодателям.

Благодаря данным и технологиям «Яндекса» реклама на Avito станет более релевантной для пользователей. В свою очередь, рекламодатели получат качественный трафик с Avito, ежемесячная аудитория которого превышает 32 млн человек, — сказал Юрий Новиков, руководитель направления монетизации Avito.

В июле 2015 года Avito запустил собственную площадку контекстной рекламы. На сайте появился соответствующий раздел, который объясняет принцип работы сервиса, предлагалось рекламировать интернет магазины со ссылками на карточки товаров. Этот проект был закрыт в ноябре 2017 года, уточнили в Avito.