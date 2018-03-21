Во вторник в США группа инвесторов подала судебный иск к Facebook в связи со скандалом вокруг британской Cambridge Analytica. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния. Последняя компания занимается изучением Big Data и таргетированной рекламой. В 2016 году стало известно, что именно она стояла за предвыборной кампанией Трампа в интернете. Также два года назад немецкий Spiegel назвал «текстом года» статью о том, как Cambridge Analytica обыграла в области интернет-рекламы своих противников из штаба Хиллари Клинтон, которая вела свою компанию «дилетантским способом». Никаких последствий для Facebook два года назад популярность Cambridge Analytica, Трампа и big data не имела.

Недавно газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica незаконно собрала данные примерно 50 млн пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений юзеров. Иск подан от лиц, которые могли понести финансовые потери после своих инвестиций. Из-за скандала в последние два дня стоимость акций Facebook снизилась более чем на 7%. Инвесторы обвиняют представителей компании в том, что они нарушили правила Facebook относительно защиты личной информации, а также «делали заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления». Истцы требует выплаты компенсации, однако ее размер неизвестен.

Вероятно, в связи со скандалом сооснователь WhatsApp Брайан Актон призвал пользователей удалить аккаунты Facebook. Об этом он написал в своем Twitter.

Facebook купил WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, Брайан Актон продолжал работать на покупателя до начала 2018 года. Ещё в 2016 году обезличенные данные о пользователях WhatsApp ушли в распоряжение новых владельцев мессенджера — соцсети Facebook.