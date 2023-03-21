Компания Amazon объявила о новой волне увольнений, под которую попадут 9 000 человек, в том числе работы лишатся сотрудники наиболее прибыльных подразделений компании, отвечающих за направление облачных сервисов и интернет-рекламу. Также 400 сотрудников лишится сервис Twitch. Акции компании на новостях о новых увольнениях упали на 1,8%. В самой компании ограничились комментарием, что в последние годы Amazon увеличивала свой штат, но в свете «нестабильной экономики и неопределённого будущего» решила «более рационально подойти к расходам и численности сотрудников».

Amazon начала массово увольнять сотрудников в прошлом ноябре. Тогда компания сократила около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. Увольнения затронули отделы, занимающиеся разработкой устройств (в том числе с голосовым помощником Alexa), кадрами и розничной торговлей. Затем в минувшем январе компания сообщила, что намерена сократить еще 18 тыс. сотрудников магазинов и отделов кадров. Сокращения последовали за массовым наймом сотрудников в Amazon во время пандемии коронавируса, пишет CNBC. К концу 2021 года общее число работников компании в подразделениях по всему миру выросло до более чем 1,6 млн человек по сравнению с 798 тыс. в четвертом квартале 2019 года, передает телеканал. Кроме того, сокращения были связаны с резким ростом расходов и замедлением роста продаж. К прошлому ноябрю рыночная капитализация Amazon упала на 42% с начала года, примерно до $1 трлн. Инвесторы были также обеспокоены сокращением потребительских расходов и утратой Amazon логистических возможностей из-за пандемии COVID-19.